Potonula nadanja: Sudbina jedinog ruskog nosača zrakoplova sve je bliže otpadu

Simboličan udarac ruskim mornaričkim ambicijama sve je izgledniji, jer jedini nosač zrakoplova ruske mornarice, Admiral Kuznjecov, vjerojatno će završiti kao staro željezo nakon gotovo osam godina neuspjelih radova na njegovoj modernizaciji.

Prema pisanju ruskog dnevnog lista Izvestija, koji se poziva na “upućene izvore”, Ruska mornarica i ruska Ujedinjena brodograđevna korporacija uskoro bi trebale donijeti konačnu odluku o prekidu svih radova na Kuznjecovu. Radovi na remontu, započeti 2017. godine, trebali su produljiti vijek broda barem do 2030. godine, ali česti kvarovi, nesreće i rastući troškovi ozbiljno su ugrozili isplativost tog projekta.

Projekt su pratili brojni incidenti, uključujući više požara na brodu, potonuće plutajućeg doka i raspuštanje posade u 2023. godine, samo dva mjeseca nakon što je brod napustio dok u Murmansku.

Ruski visoki mornarički dužnosnici traže kraj

Admiral Sergej Avakjanc, bivši zapovjednik ruske Tihooceanske flote, izjavio je za Izvestiju da mornarici dugoročno nisu potrebni nosači zrakoplova u njihovom klasičnom obliku. To je vrlo skupo i neučinkovito pomorsko oružje. Budućnost pripada nosačima robotskih sustava i bespilotnih letjelica. Ako se donese odluka da se radovi ne nastave, jedino što preostaje jest uzeti Admirala Kuznjecova, izrezati ga u staro željezo i zbrinuti, dodao je Avakjanc.

Kuznjecov se trebao vratiti u službu još 2021. godine, no radovi na tom ratnom brodu su gotovo u potpunosti stali. Analize satelitskih snimaka iz te godine sugerirale su da se već godinu dana ništa značajno nije događalo na obnovi broda. Rat u Ukrajini i kronični manjak vojnog osoblja dodatno su pogoršali situaciju.

Ipak, službeni ruski vojni dokumenti i dalje predviđaju po jedan nosač za Sjevernu i Tihooceansku flotu, piše portal The War Zone. No planovi za izgradnju novog nosača na nuklearni pogon odavno su zamrznuti.

Zapečaćena sudbina?

Mislim da je u programu brodogradnje za razdoblje do 2050. godine pitanje izgradnje nosača zrakoplova na neki način prisutno. No pravo pitanje je drugačije, riječ je o financiranju, s obzirom na to da je u tijeku Specijalna vojna operacija, rekao je za ranije spomenuti ruski list Mihail Čekmasov, ruski admiral u mirovini.

Iako zračne snage ruske ratne mornarice, avioni Su-33 i MiG-29KR, i dalje lete s kopnenih baza, obuka za slijetanje na nosač zrakoplova odavno je obustavljena. Bez jasnog plana i realne mogućnosti povratka u operativnu upotrebu, Kuznjecov gotovo sigurno ide u staro željezo.