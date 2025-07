Otkrivene plaće zaposlenika u Googleu: Cifre su vrtoglave, no oni se i dalje bune da su - potplaćeni

Kako umjetna inteligencija mijenja tehnološki krajolik, kompanije poput Googlea ulažu značajna sredstva kako bi zadržale vrhunske talente, unatoč sve strožim kriterijima procjene učinka i rastućoj konkurenciji u AI industriji.

U travnju 2025. godine, Google je ažurirao sustav procjene radnog učinka zaposlenika. Business Insider izvijestio je da je voditelj odjela za naknade u Googleu poručio zaposlenicima da su njihove visoke performanse važnije nego ikada. Ta promjena dolazi u trenutku kada konkurenti poput Mete i Microsofta uvode mjere protiv radnika sa slabijim učinkom.

Podaci koji otkrivaju osnovne plaće

Google je poznat po izdašnim paketima plaća, uključujući udjele u vlasništvu i bonuse. Ipak, mnogi zaposlenici, prema internoj tablici iz 2023. godine, koju je pribavio Business Insider, izjavili su da se osjećaju potplaćeno unatoč visokim primanjima.

Google ne objavljuje službene podatke o plaćama, ali prijave za radne vize pri američkom Ministarstvu rada pružaju uvid u to. Iako je riječ o brojkama koje prikazuju samo osnovne plaće, one otkrivaju visoke iznose kroz razne odjele. Više od 6800 prijava iz prvog kvartala 2025. godine daje sliku o financijskom ulaganju Googlea u vlastite kadrove.

Inženjerski sektor dominira zaradom, no ni ostali nisu daleko

Softverski inženjeri imaju neke od najviših godišnjih plaća u Googleu, u rasponu od 100.000 € do gotovo 314.000 eura. Viši softverski inženjeri dosežu i do 298.000 eura, dok voditelji inženjerskih timova mogu zaraditi do 291.000 eura. Inženjeri povezani s Waymom, Googleovim projektom autonomnih vozila, zarađuju između 136.000 i 255.000 eura.

Financijski analitičari prijavljuju godišnje plaće do 205.000 eura. Analitičari kvalitete pretraživanja mogu zaraditi i do 214.000 eura, dok analitičari poslovnih sustava dosežu 184.000 eura.

Istraživački znanstvenici imaju godišnje plaće do 275.000 eura, a podatkovni znanstvenici do 236.000 eura. UX dizajneri i istraživači zarađuju između 112.000 i 211.000 eura.

Konzultanti za rješenja prijavljuju plaće do 256.000 eura, dok tehnički program menadžeri dosežu do 244.000 eura. Produkt menadžeri mogu zaraditi i do 253.000 eura.

Unatoč navedenim vrtoglavim brojkama, mnogi zaposlenici Googlea i dalje kritiziraju sustav nagrađivanja.