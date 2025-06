Zaposlenici ne vjeruju što im je šef poručio: Kakav loš lider!

Za pretpostaviti je kako je većini zaposlenika drago ako njihova tvrtka ostvaruje napredak, povećava učinkovitost i prihode. U nekim ranijim vremenima, mogli bi pomisliti kako će odlični poslovni rezultati te povećanje učinkovitosti donijeti povećanje plaća te zapošljavanje novih ljudi, no u današnje vrijeme pozitivno poslovanje ne samo da ljudima ne mora donijeti povišice, već bi na kraju moglo rezultirati - masovnim otkazima.

Razlog nije teško pogoditi - umjetna inteligencija.

Brojni menadžeri namjeravaju zamijeniti radnike s AI, a zbog tehnologije mogli bi zaposlenicima smanjivati plaće

Upravo o tome je u nedavnoj poruci zaposlenicima govorio Andy Jassy, čovjek koji je na mjestu izvršnog direktora Amazona zamijenio Jeffa Bezosa koji trenutačno ima važnijeg posla i vrijeme provodi sa zaručnicom na jahti uživajući u pjena partyjima.

Jassy je tako svojim zaposlenicima poručio kako će mnogi poslovi koje danas obavljaju (spomenuo je tzv. white collar poslove - intelektualne, uredske i administrativne) jednostavno nestati zbog korištenja umjetne inteligencija. Kao glavni motiv zašto će ljude zamijeniti s AI, spomenuo je učinkovitost. Nije teško zaključiti kako takva poruka nije oduševila zaposlenike kojima je njihov šef poručio da bi kompanija u budućnosti trebala poslovati bolje i učinkovitije, dok će oni koji su sudjelovali u stvaranju takvog uspjeha - završiti na burzi.

Frustrirani i uplašeni

Na internim grupama putem kojih zaposlenici Amazona komuniciraju, oni su kritizirali svog šefa i njegov stil upravljanja tvrtkom. Oni su frustrirani pa čak i uplašeni s onim što dolazi, a to je gubitak radnih mjesta.

Mnogi se pitaju kakav je to šef i lider koji im šalje takve poruke, a jedan je zaposlenik sarkastično poručio kako ne postoji veća inspiracija nego kad saznaš da će tvoju ulogu moći zamijeniti AI unutar sljedećih nekoliko godina. Drugi su pozvali na odgovornost čelnika Amazona i njihov fokus na smanjenje troškova, umjesto na dugoročne investicije. Čini se kako Jassy uspjeh kompanije, umjesto kroz inovacije i zadovoljstvo korisnika, gleda kroz smanjenje troškova i otkaze. Umjesto da AI postane alat koji će ih u potpunosti zamijeniti, oni žele da to bude samo partner s kojim će povećati svoju produktivnost koja će na kraju dovesti do novih inovacija i poslovnih uspjeha.

Bili su među najvećim profiterima tijekom pandemije, a sada su najavili otkaze za 15 posto zaposlenih

Mnogi se slažu kako se AI u određenim situacijama pokazao kao odličan alat - spominje se npr. sažimanje izvještaja i ubrzavanje nekih ponavljajućih i dosadnih poslova, no upozoravaju na preveliku ovisnost o toj tehnologiji koja, kao što je dobro poznato, može i halucinirati, tj. izmišljati.

Poruka šefa jedne tako velike tehnološke kompanije samo je dolila ulje na vatru razgovorima o velikim otkazima koji prijete milijunima zbog umjetne inteligencije. Dok su mnogi pesimisti poput Daniela Amodeia iz Anthropic AI-a koji upozorava na krvoproliće na tržištu rada zbog AI-a, šef Alphabeta, odnosno Googlea Sundar Pichai je optimist i vjeruje kako će AI u biti u budućnosti stvoriti više novih poslova.

Izvor: Tech Times