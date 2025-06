Otkriveno tajno oružje raka: Evo što tumorima daje energiju za širenje u tijelu

Stanice raka iz obližnjih živčanih stanica mogu oteti mitohondrije, izvore energije unutar stanica, čime povećavaju svoju sposobnost preživljavanja i širenja. Taj novootkriveni mehanizam mogao bi otvoriti put razvoju novih terapija za agresivne oblike raka, pokazalo je novo istraživanje pod vodstvom Simona Greleta s američkog Sveučilišta Južne Alabame, objavljeno u časopisu "Nature".

Iako je već poznato da neuroni potiču rast tumora s pomoću signala i proteina, nije bilo jasno mogu li s tumorskim stanicama dijeliti i mitohondrije.

Od laboratorija do živih organizama

Greletov tim u laboratoriju je spojio stanice raka dojke miševa (označene crvenom bojom) s neuronskim stanicama (mitohondrijima označenima zelenom bojom). Unutar nekoliko sati mitohondriji su prešli iz neurona u stanice raka.

Stanice raka izdužuju svoju membranu kako bi krale, izvlačile mitohondrije iz neurona. To je poput vlaka mitohondrija koji prolazi kroz vrlo sitnu strukturu, ulazeći u stanicu raka jednu po jednu, pojasnio je Grelet.

Ta je razmjena potvrđena i u tijelima miševa: oko 2 posto stanica tumora u blizini živaca preuzelo je mitohondrije, dok je to učinilo čak 14 posto stanica tumora koje su se proširile na mozak, što upućuje na to da krađa mitohondrija povećava sposobnost širenja raka.

To je prvi put da je potvrđena razmjena mitohondrija iz živaca u stanice raka. To je veliki sljedeći korak u neuroznanosti raka, području koje brzo napreduje, rekla je za New Scientist Elizabeth Repasky iz američkog Centra za rak Roswell Park, koja nije sudjelovala u spomenutom istraživanju.

Idući korak – novi lijekovi

U uzorcima osam žena s metastatskim rakom dojke, stanice raka iz udaljenih dijelova tijela imale su u prosjeku 17 posto više mitohondrija od onih u samoj dojci. U jednom uzorku raka prostate, stanice bliže živcima sadržavale su znatno više mitohondrija. Mislimo da bi to mogao biti univerzalan mehanizam koji koriste sve vrste tumora, rekao je Gustavo Ayala sa Sveučilišta Texas, jedan od suautora studije.

Krađa mitohondrija očito pomaže stanicama raka da lakše izdrže taj niz prepreka, dodala je Repasky.

Američki znanstvenici sada planiraju razviti lijekove koji će blokirati taj proces te omogućiti učinkovitiju prevenciju širenja raka.