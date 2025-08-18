Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje

Zamislite situaciju u kojoj odjednom, na svoj pametni telefon, počinjete dobivati poruke s različitih (vama) nepoznatih brojeva. Nije neobično, dogodi se.

No, onda u porukama otkrijete da se ne nalaze spam poruke o novom osiguranju ili akciji kakva nailazi "jednom u životu", već osjetljivi osobni podaci osobe koju traži policija.

Upravo se to dogodilo jednom Amerikancu, koji je na svoj pametni telefon počeo dobivati desetke i desetke poruka o traženim osobama, nalozima za uhićenje i strategijama za pronalazak bjegunaca.

Kako javlja 404 Media, njegov je broj dodan u grupu pod nazivom "Masovne poruke", a nakon čitanja poruka koje su mu stigle, otkrio je kako je zapravo dodanu u grupu u kojoj se nalaze agenti američke Imigracijske i carinske policije (ICE).

Među stotinama poruka koje je dobio, otkrio je da agenti traže osobu osuđenu za pokušaj ubojstva, koju žele pronaći, uhititi i deportirati. Poruke su otkrile i iz kojih sve izvora agenti dobivaju svoje informacije.

Čini se kako je ovo samo još jedna u nizu pogrešaka koje su agenti ICE-a napravili u posljednje vrijeme. Jer već se pisalo o slučajevima kad su uhitili i deportirali ljude koji su zapravo američki građani ili djecu migranata.

Ako vam ovaj slučaj zvuči poznato, niste u krivu. Jer slično se dogodilo pred koji mjesec, kad je američki savjetnik za sigurnost, Michael Waltz, u grupu na Signalu, u kojoj su se dijelili osjetljivi ratni planovi, dodao urednika The Atlantica, Jeffreya Goldberga.

No, dok se u slučaju Signala, omaška dogodila na aplikaciji koja ima visok stupanj enkripcije, agenti ICE-a, prema pisanju 404 Media, koristili su obične MMS-ove (Mutlimedia Messaging Service), koji su puno manje sigurni i puno lakši za presresti.