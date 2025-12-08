Ukrajinska kampanja uporabe besposadnih pomorskih plovila ušla je u novu fazu, a njezin glavni zapovjednik najavljuje složenije operacije u 2026. godini, dok se ruske pomorske snage prilagođavaju stalnom ukrajinskom pritisku.

U razgovoru za Associated Press, zapovjednik GUR-ove Grupe 13, poznat samo pod oznakom "13", izjavio je da su raniji ukrajinski uspjesi na moru natjerali Rusiju da mijenja taktiku. Danas smo vjerojatno dosegnuli plato. Učinkovito ograničavamo kretanje protivnika, ali oni dramatični, visoko profilirani udari koje smo viđali ranije već se neko vrijeme nisu dogodili. To je zato što se protivnik prilagodio, rekao je. Nije želio komentirati pojedine napade.

Prema njegovim riječima, ruska plovila sada jedva djeluju, obično ploveći tek oko četrdeset kilometara od luke kako bi ispalila projektile, a zatim se brzo povukla.

Grupa 13 upravlja dvama varijantama pomorskih dronova Magura: manjim V5 i većim V7, koji se kontroliraju prijenosnim konzolama. Tijekom nedavnog prikaza, V7 je bio opremljen prilagođenim američkim projektilima zrak-zrak tipa AIM-9 Sidewinder. Obavještajna služba u svibnju je priopćila da je jedan dron Magura srušio ruski borbeni zrakoplov, što je zapovjednik Skupine 13 nazvao probojem.

Program ostaje djelotvoran

Opisao je sljedeći tehnološki iskorak kao snažnije oslanjanje na umjetnu inteligenciju. Trenutno je potraga za ciljem kombiniran proces, koji funkcionira tako da to radi djelomično operater, djelomično umjetna inteligencija. U budućnosti ćete lansirati dron i on će samostalno tražiti cilj, razlikovati civilna plovila od vojnih te donositi veći dio odluka, rekao je. Velike arhive operativnih podataka podupiru taj napredak.

Nije iznosio detalje o novim razvojnim planovima, ali je naveo da države koje proučavaju sustave većeg dometa i podmorske besposadne platforme takav razvoj smatraju nužnim. Ukrajina istodobno širi koprodukciju dronova s državama NATO-a, uključujući nove pomorske projekte najavljene s Grčkom, tijekom posjeta predsjednika Volodimira Zelenskog Ateni.

Unatoč ruskim prilagodbama, zapovjednik Grupe 13 je naglasio da program ostaje djelotvoran. Radimo na više razina kako bismo promijenili situaciju i stvorili prekretnicu. Za sada mogu reći ovo: nismo izgubili djelotvornost. Jednostavno smo došli do točke u kojoj držimo protivnika pod kontrolom, rekao je.