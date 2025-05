FOTO Ovo je Magura-7, ukrajinski pomorski dron koji je ispisao povijest rušenjem ruskog Su-30 lovca

U značajnoj eskalaciji dronovskog ratovanja, Uprava za vojnu obavještajnu službu Ukrajine (GUR) objavila je prvu fotografiju besposadnog plovila Magura-7 opremljenog projektilima AIM-9M Sidewinder američke proizvodnje. Riječ je izvorno o projektilima koji se lansiraju iz zraka i koji su namijenjeni za zračne borbe, no Ukrajinci su ih inovativno prenamijenili za protuzračne napade.

Spomenuta fotografija, podijeljena na službenim društvenim mrežama GUR-a, popraćena je intervjuom između šefa GUR-a, general-pukovnika Kirila Budanova, i Howarda Altmana s portala The War Zone.

In an exclusive interview with Howard Altman for The War Zone, Lieutenant General Kyrylo Budanov, Chief of Defence Intelligence of Ukraine, revealed new details about the Black Sea's May 2, 2025 operation.



