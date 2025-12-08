Najnovija demonstracija kineske robotske kompanije Unitree privukla je veliku pozornost prikazom njihovog humanoidnog robota H2 visokog 1,8 metara, koji u kontroliranom sparing testu izvodi niz udaraca na manjeg Unitreejevog robota G1.

U videosnimci H2 zadaje brze udarce rukama, snažno odguruje protivnika te čak udara i koljenima. Od siline udaraca, manji robot čak gubi i dio svoje oplate. Iako je prikaz oblikovan poput dramatične borilačke scene, stvarna je svrha vjerojatno bila naglasiti snagu H2 te njegovu ravnotežu i preciznost tijekom brzih, dinamičnih pokreta.

Umjesto da samo hoda ili održava ravnotežu, H2 pokazuje sposobnost usklađivanja složenih radnji koje zahtijevaju trenutne prilagodbe. U sparingu sa čovjekom, u istom videu, H2 ne gubi ravnotežu pri primanju udarca i dok ga se odguruje nogama, a na iste odgovara i protunapadom. Za razvojne inženjere to je dokaz napretka prema robotima koji mogu obavljati zadaće povezane s fizičkim opterećenjem, udarcima ili naglim promjenama smjera.

Videosnimka označava prekretnicu u razvoju humanoidnih robota. Strojevi prelaze iz faze jednostavnog kretanja u područje snažnih, fizički zahtjevnih radnji. To otvara mogućnosti u opasnim industrijama, spasilačkim operacijama ili teškim fizičkim poslovima, ali zahtijeva i duboko razmatranje sigurnosti, nadzora i buduće regulacije.

Dok je demonstracija sposobnosti robota H2 impresivna, njezin je stvarni značaj u tome što pokazuje koliko se brzo humanoidna robotika razvija. Unitree je već ranije objavljivao videa testiranja svojih humanoidnih robota te tako stekao veliku popularnost, a ranije ove godine pokupili su i brojne medalje na prvim Svjetskim igrama humanoidnih robota, održanim u Kini.