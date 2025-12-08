Europska unija namjerava na 16. prosinca odgoditi pravne prijedloge o proširenju poreza na ugljik na granicama i potencijalnom ublažavanju postupnog ukidanja motora s unutarnjim izgaranjem, prema nacrtu programa Europske komisije, u koji je uvid imao Reuters.

Planove pomno prate proizvođači automobila i vlade, uključujući njemačku i talijansku, koji su tražili da EU revidira svoju politiku o automobilskim emisijama stakleničkih plinova, koja bi u svom trenutnom obliku zapravo zabranila prodaju novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Prijedlozi su prvotno trebali biti objavljeni u srijedu.

Dužnosnici Komisije su u ponedjeljak još uvijek pregovarali o vremenskim rokovima te bi se nacrt prijedloga i dalje mogao izmijeniti prije nego što bude objavljen. Neki europski dužnosnici su natuknuli da bi se prijedlozi vezani za automobile mogli još i više odgoditi, odnosno u 2026. godinu.

Ublažavanje politike ima i negativne posljedice

Glasnogovornik Komisije je odbio komentirati nacrt programa koji je vidio Reuters.

Bruxelles priprema prijedloge o proširenju budućeg poreza na ugljik na proizvode koji su bliže kraju proizvodnog lanca poput perilica rublja u pokušaju da spriječi strane tvrtke u zaobilaženju prve takve mjere u svijetu.

Prijedlozi o automobilima se pripremaju usred lobiranja europskih proizvođača koji traže veću fleksibilnost, uključujući dozvolu prodaje plug-in hibrida i automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem koji koristi takozvana klimatski neutralna goriva onkraj roka 2035.

Europska automobilska industrija tvrdi da joj je dodatna fleksibilnost potrebna kako bi se mogla nositi s prodajom električnih vozila koja je manja od očekivane i žestokom konkurencijom iz Kine.

No, ublažavanje politike bi moglo naštetiti klimatskim ciljevima EU-a jer bi to značilo da će biti više automobila koji emitiraju ugljikov dioksid na europskim cestama do 2050., odnosno roka koji si je Unija zadala za postizanje klimatske neutralnosti u svojem gospodarstvu.