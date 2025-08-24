Zapanjujuće otkriće: Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama

Inspektori u francuskoj državnoj agenciji za hranu otkrili su da u nekim staklenim bocama ima više mikroplastike nego u drugim ambalažama, uključujući i one napravljene od plastike.tri vijesti o kojima se priča Na struju Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu Još jedan sigurnosni propust Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje Budućnost postaje realnost VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Ovo iznenađujuće otkriće je rezultat testiranja koje je proveo Laboratorij za sigurnost hrane ANSES, a čiji su stručnjaci kao mogućeg krivca označili čepove za boce.
Utvrđeno je da je razina mikoplastike veća u staklenim bocama nego u drugim pakiranjima, priopćio je ANSES, navodeći da su staklene boce cole, limunade, ledenog čaja i piva imale pet puta više čestica plastike nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.
Očekivali smo potpuno obrnute rezultate kada smo išli uspoređivati razinu mikroplastike u raznim pićima koja se prodaju u Francuskoj, rekla je Iseline Chaib iz jedinice za sigurnost hrane iz vodenih sustava.
Tim je utvrdio da je mikoroplastika pronađena u pićima uglavnom iste boje i istog sastava kao čepovi te su čepovi označeni glavni izvor kontaminacije.