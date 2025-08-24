Znanost

Zapanjujuće otkriće: Pića u staklenim bocama sadrže više mikroplastike nego ona u plastičnim bocama

Iako bi svatko očekivao da staklene boce imaju manje mikroplastike od plastičnih, testiranje na pićima u Francuskoj pokazalo je upravo suprotne rezultate.

Hina | 24.08.2025. / 14:53
Piće u staklenim bocama, ilustracija
Piće u staklenim bocama, ilustracija (Foto: Getty Images)

Inspektori u francuskoj državnoj agenciji za hranu otkrili su da u nekim staklenim bocama ima više mikroplastike nego u drugim ambalažama, uključujući i one napravljene od plastike.

Ovo iznenađujuće otkriće je rezultat testiranja koje je proveo Laboratorij za sigurnost hrane ANSES, a čiji su stručnjaci kao mogućeg krivca označili čepove za boce. 

Utvrđeno je da je razina mikoplastike veća u staklenim bocama nego u drugim pakiranjima, priopćio je ANSES, navodeći da su staklene boce cole, limunade, ledenog čaja i piva imale pet puta više čestica plastike nego pića u plastičnim bocama ili limenkama.

Očekivali smo potpuno obrnute rezultate kada smo išli uspoređivati razinu mikroplastike u raznim pićima koja se prodaju u Francuskoj, rekla je Iseline Chaib iz jedinice za sigurnost hrane iz vodenih sustava.

Tim je utvrdio da je mikoroplastika pronađena u pićima uglavnom iste boje i istog sastava kao čepovi te su čepovi označeni glavni izvor kontaminacije.

