Umjetna inteligencija u kratko je vrijeme radikalno promijenila brojne industrije, a jedno od tržišta na koje je već značajno utjecala te će njen utjecaj s vremenom biti sve veći jest turizam, odnosno putovanja i rezervacije smještaja. To se pogotovo odnosi na tzv. AI agente, odnosno chatbotove s kojima će korisnici moći voditi dublju konverzaciju i koji će u njihovo ime moći poduzimati određene akcije poput rezervacije i plaćanja smještaja.

Veliki hotelski lanci već sada nisu zadovoljni s posrednicima poput Expedije i Bookinga koji im uzimaju proviziju od između 15 i 25 posto, a s vremenom bi upravo AI agenti trebali umjesto korisnika pretraživati najpovoljnije ponude, što znači da će klijenti sve manje posjećivati stranice hotela i rezervirati direktno s njihovih stranica.

Manja prepoznatljivost brendova zbog AI-a

Također, takvi agenti koji će organizirati putovanja mogli bi korisnicima pružiti jeftiniju alternativu online turističkim agencijama i njihovoj ponudi, no isto tako mogli bi preusmjeriti poslovanje s velikih brendova. Naime, prateći ponudu koju im daje AI, kupci bi s vremenom mogli postati manje svjesni prepoznatljivosti brendova, što su loše vijesti za velike i poznate brendove koji drže visoku cijenu smještaja i, među inim, samo zahvaljujući svom imenu.

S umjetnom inteligencijom tako se mijenja planiranje putovanja i traženje smještaja s klasičnog pretraživanja u više konverzacijsku pretragu putem AI agenata, zbog čega povezivanje s klijentima postaje sve izazovnije, ali i u isto vrijeme i sve važnije te postaje sve veći prioritet hotelskim lancima.

Ono što hoteli u posljednje vrijeme pokušavaju napraviti, prema novom izvještaju Financial Timesa, jest potaknuti klijente i putnike na direktnu prodaju. Dakle, umjesto da im AI traži putovanja i smještaj ili da smještaj traže po online platformama poput Bookinga, veliki hotelski lanci žele da klijenti posjećuju njihove stranice i direktno tu rezerviraju smještaj. S direktnom rezervacijom hoteli mogu dobiti više podataka o svojim klijentima, što im dugoročno omogućuje bolju i personaliziranu ponudu, što u biti potiče ponovne posjete u hotele.

Različite pogodnosti

Kako bi ih privukli na direktnu rezervaciju, hoteli kupcima koji rezerviraju putem njihovih stranica daju više različitih pogodnosti, šire svoje programe vjernosti, a u nekim slučajevima poput npr. Hiltona, olakšali su postizanje elitnog statusa vjernosti te su dogovorena različita partnerstva te mogućnost trošenja bodova izvan vlastitog portfelja.

Također, i hoteli sve više počinju koristiti AI i vlastite alate bazirane na umjetnoj inteligenciji kako bi privukli što veći broj klijenata. Ne želite se oslanjati na Booking i Expediju, komentirao je analitičar Bernsteina Richard Clarck, navodeći kako je riječ o skupim kanalima. No iz Expedije ne vide u problem u tome da se putem njihove platforme rezervira smještaj te kažu kako je industrija putovanja teška 3 bilijuna dolara te da u njoj ima mjesta za sve. Također, podsjećaju kako i oni svojim korisnicima daju komplementarnu vrijednost.

Informacija Financial Timesa jasno pokazuju kako se situacija na tržištu mijenja, a jedan od okidača promjene ponovno je umjetna inteligencija. Bit će zanimljivo vidjeti koliko će te promjene i dodatne pogodnosti koje uvode hoteli utjecati na način rezervacije smještaja te hoće li se turisti i putnici zaista odlučiti promijeniti način pretrage smještaja i umjesto Bookinga i Expedije, sada tražiti najpovoljnije ponude na stranicama samih hotela.

