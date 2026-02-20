Nestašica čipova radne memorije (RAM) više nije samo tehnički problem, uskoro će se itekako odraziti i na potrošače, odnosno novčanike potrošača. Brojni uređaji, od pametnih telefona do prijenosnih računala, konzola i rutera, očekuju poskupljenja i manju dostupnost u 2026. godini, jer tvrtke koje razvijaju umjetnu inteligenciju masovno troše RAM. Čak i ako ne planirate nadogradnju, povećani troškovi proširit će se na proizvode i usluge od kojih potrošači ovise.

Taj takozvani ‘RAMagedon’ ne pokazuje znakove smirivanja jer potražnja umjetne inteligencije ubrzano nadmašuje svjetsku ponudu, pogađajući svaki uređaj koji ovisi o memoriji.

Pametni telefoni pod pritiskom

Prodaja pametnih telefona bila je u usponu 2025. godine, s rastom isporuka od otprilike dva posto, na oko 1,25 milijardi uređaja. Apple je izvijestio o rekordnoj prodaji iPhonea u siječnju ove godine, osvrćući se na rezultate iz prošle godine. Analitičari iz istraživačkih tvrtki IDC (International Data Corporation), Omdia i Counterpoint Research, koje prate tržište tehnologije i mobilnih uređaja, upozoravaju da će nedostatak RAM-a preokrenuti taj trend, smanjiti dostupnost uređaja i podići cijene, piše The Verge.

Cristiano Amon, izvršni direktor Qualcomma naglasio je utjecaj nestašice memorijskih čipova na cijeli sektor. Nažalost, mislim da je cijeli sektor pogođen nedostatkom memorije. Nedostatak memorije u industriji i povećanje cijena vjerojatno će definirati opseg tržišta pametnih telefona kroz fiskalnu godinu. Proizvođači originalne opreme vrlo će vjerojatno davati prioritet premium i visokokvalitetnim uređajima, kako su to radili i ranije, rekao je Amon na konferenciji o zaradi te tvrtke s početka veljače, prenosi The Verge.

IDC procjenjuje da RAM čini 15–20 posto troška materijala za srednju kategoriju smartphone uređaja i 10–15 posto za premium modele. Prosječni telefon od 455 eura mogao bi sada koštati 545 eura ili više, a flagship Pro modeli vjerojatno će ostati na 12 GB RAM-a, umjesto 16 GB. Apple također osjeća pritisak, a "izvori iz industrije" rekli su portalu ZDNet Korea da cijene memorije mogu porasti za 80–100 posto u ovom kvartalu.

Konzole i prijenosni uređaji pod udarom

I igraće konzole suočavaju se s poskupljenjima. Bloomberg izvještava da će Nintendo Switch 2 poskupjeti, a Sonyjeva PS6 mogla bi biti odgođena do 2028. ili 2029. godine. Valve je ukinuo Steam Deck po cijeni od 354 eura, podižući početnu cijenu na 499 eura, dok je lansiranje Steam Machine odgođeno upravo zbog nedostatka memorije. Ostali prijenosni uređaji, poput Lenovo Legion Go 2 i MSI Claw 8 AI Plus, sada koštaju između 1,089–1,199 eura, s manje RAM-a i komponenata zbog takozvanog "shrinkflationa".

U problemu su prijenosna računala i stolna računala

Računala trebaju više RAM-a i SSD memorijskih diskova za pohranu podataka, čije su cijene skočile 90 posto samo u jednom kvartalu. Glavni proizvođači, Lenovo, Dell, HP, Asus i Acer, planiraju povećanje cijena od 10–30 posto.

Lenovo, najveći proizvođač PC-a, platio je 40–50 posto više za memoriju prošlog kvartala, a Yang Yuanqing, CEO te tvrtke, sugerirao je u izjavi za Bloomberg da bi cijene uskoro mogle udvostručiti. Appleove cijene MacBooka mogle bi rasti na eventu koji se treba održati 4. ožujka.

Kraj nestašice se ne nazire

Izvršni direktor Intela, Lip-Bu Tan, ne nudi optimizam u skorije vrijeme. Neće biti olakšanja do 2028. godine, rekao je u izjavi za Bloomberg.

Micron, SK Hynix i Samsung kontroliraju 95 posto globalne DRAM ponude, ali šire proizvodnju polako kako bi maksimalizirali profit i smanjili rizik. Micronova tvornica u Idahu neće postići puni kapacitet do 2028. godine, a SK Hynix predviđa nestašicu do kraja 2027.godine.

Strašno je u ovoj industriji što, ako previše proizvodite, na kraju bankrotirate, istaknuo je još u prosincu za The Verge Dylan Patel, osnivač tvrtke SemiAnalysis, neovisne analitičke tvrtke specijalizirane za tržište poluvodiča.

U međuvremenu, krajnji troškovi padaju, naravno, na potrošače.