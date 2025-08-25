Znanost

Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi

Neke su kategorije u društvu bile posebno pogođene, zaključili su znanstvenici.

Hina | 25.08.2025. / 08:25 komentari
Pandemija, ilustracija (Foto: Getty Images)

Pandemija COVID-a bila je "štetna" za zdravlje mozga, čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi, pokazalo je novo istraživanje. 

Znanstvenici su rekli da je pritisak kojem su ljudi bili izloženi, od dugotrajne izolacije do neizvjesnosti koja je pratila krizu, možda postarao njihove mozgove.

Ustanovili su da je starenje mozga u pandemiji bilo "izraženije" među muškarcima, starijima i onima iz siromašnijih društvenih slojeva.

Modeli starenja mozga bili su uvježbani na više od 15.000 zdravih ispitanika. Zatim su bili primijenjeni na gotovo tisuću ljudi koji su sudjelovali u dugoročnom britanskom istraživanju pod nazivom Biobank, koje je pratilo zdravlje odraslih srednje dobi i starijih.

Polovica skupine snimila je mozak prije pandemije, a ostali prije i poslije globalne zdravstvene krize.

Proučivši snimke, znanstvenici su zaključili da je pandemija "značajno" ubrzala starenje mozga.

Do zaključka su došli na osnovi starosti njihova mozga po snimkama u odnosu prema njihovoj stvarnoj dobi.

Znanstvenici su ustanovili da su snimke mozgova ispitanika nakon što su proživjeli krizu u prosjeku imale "5,5 mjeseci veće odstupanje u starosti mozga".

Ustanovili smo da je pandemija COVID-a bila štetna za zdravlje mozga i da je izazvala ubrzano starenje mozga (...) neovisno o zarazi virusom SARS-CoV-2, napisali su stručnjaci Sveučilišta u Nottinghamu u časopisu Nature Communications.

Liječnik Ali-Reza Muhamadi-Nedžad, koji je vodio istraživanje, rekao je: Najviše me iznenadilo to što su čak i ljudi koji nisu imali COVID imali značajno veće stope starenja mozga.

To zaista pokazuje koliko se samo iskustvo pandemije, sve od izolacije do neizvjesnosti, moglo odraziti na zdravlje našeg mozga.

Znanstvenici su također istražili je li obolijevanje od bolesti COVID-19 imalo utjecaja na kognitivne sposobnosti ispitanika proučivši rezultate testova provedenih u vrijeme snimanja mozga. Ustanovili su da izgleda da su oni koji su bili zaraženi imali slabije rezultate na kognitivnim testovima nakon pandemije.

Profesorica radiologije Dorothee Aue, viša autorica istraživanja, rekla je: Ovo istraživanje podsjeća nas da zdravlje mozga oblikuju ne samo bolesti nego naše svakodnevno okruženje.

Pandemija je izvršila pritisak na ljude, posebno one koji su već imali neke probleme. Ne možemo još testirati hoće li promjene koje smo vidjeli nestati, ali to je sigurno moguće i to ohrabruje.

