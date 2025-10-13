Bakterije ubrzano razvijaju otpornost na antibiotike, upozorila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), navodeći da je svaka šesta laboratorijski potvrđena bakterijska infekcija sada uzrokovana patogenima otpornim na antibiotike.

Organizacija je prvi put kvantificirala problem u odnosu na 22 antibiotika koji se obično koriste za liječenje infekcija mokraćnog sustava, gastrointestinalnog trakta ili krvotoka, ili spolno prenosive gonoreje. Najnoviji podaci su iz 2023. godine.

WHO je također proučio različite kombinacije bakterija i antibiotika. Utvrđeno je da se otpornost povećala u više od 40% slučajeva između 2018. i 2023., za 5 do 15% godišnje, ovisno o kombinaciji bakterija i antibiotika.

Studija je obuhvatila oko 23 milijuna podataka iz više od 100 zemalja.

Antimikrobna rezistencija je uvelike raširena i prijetnja je budućnosti moderne medicine, rekao je Yvan Hutin, epidemiolog i direktor odjela WHO-a za područje istočnog Mediterana.

U jugoistočnoj Aziji i istočnom Mediteranu, svaka treća prijavljena infekcija već je otporna na proučavane antibiotike.

Prema podacima WHO-a, 2021. godine je od bakterijskih infekcija diljem svijeta umrlo 7,7 milijuna ljudi a 1,1 milijun tih smrtnih slučajeva izravno se može pripisati otpornosti na antibiotike.

WHO hitno poziva na više istraživanja i razvoj novih antibiotika.