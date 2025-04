Infekcije mokraćnog sustava sve su češće, no one su samo dio puno većeg problema

Antibiotici su spasili milijune života u posljednjih sto godina, koliko se intenzivno koriste. No, posljednjih godina sve više znanstvenika i liječnika upozorava na pretjeranu upotrebu antibiotika i sve veću opasnost koju ona predstavlja.

Naime, antibiotici su se, zbog svoje učinkovitosti, počeli prepisivati i onda kad, realno gledajući, ne bi trebali biti prepisivani. To je dovelo do toga da je sve više bakterija, za koje su se antibiotici koristili, postalo otporno na njih. To je pak dovelo do novog problema - pronalaska novih antibiotika koji će biti učinkoviti i protiv otpornih bakterija. I svijet je polako ušao u zatvoreni krug.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) označila je otpornost na antibiotike kao jednu od tri najveće prijetnje globalnom zdravlju, a znanstvenici ju nazvaju "globalnom zdravstvenom krizom".

Sve veća otpornost bakterija

Dr. Robert Bonomo, istraživač otpornosti na antibiotike i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Case Western Reserve, za Yahoo Life je istaknuo kako liječnici često propisuju različite antibiotike za ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava, a time povećavaju rizik da će bakterije na njih postati otporne.

Budući da infekcije mokraćnog sustava često zahtijevaju više rundi antibiotika, mogu dodatno potaknuti otpornost, povećavajući vjerojatnost da će i druge infekcije - poput upale pluća ili krvotoka - također postati teže liječiti, rekao je za Yahoo Life, Daniel Park, viši znanstvenik na Fakultetu javnog zdravstva Milken Instituta Sveučilišta George Washington.

Osim toga, otpornost na antibiotike može dovesti do potencijalno neizliječivih infekcija. Prema studiji objavljenoj u časopisu The Lancet, prediktivni modeli procjenjuju da bi zbog infekcija otpornih na antibiotike, u sljedećih 25 godina, u svijetu moglo umrijeti više od 39 milijuna ljudi.

Da bi to u budućnosti moglo predstavljati ozbiljan problem pokazuje i primjer iz SAD-a gdje su otkrili da je sve više infekcija mokraćnog sustava postalo otporno na antibiotike koji su se inače redovito prepisivali za njihovo liječenje.

Koliko će antibiotici biti uspješni ovisi o nama

Američka federalna uprava za hranu i lijekove FDA, u ožujku 2025. godine odobrila je prvu novu klasu antibiotika u gotovo 30 godina i to upravo za liječenje infekcija mokraćnog sustava - Blujepa je triazaacenaftilenski antibiotik.

S obzirom na to da istraživanja sugeriraju da je 92 posto bakterija koje uzrokuju infekcije mokraćnog sustava otporno na barem jedan, a gotovo 80 posto otprono na barem dva antibiotika, odobrenje novog antibiotika velika je stvar.

No, novi antibiotik neće dugo biti učinkovit ako se njegova upotreba ne kontrolira. A to znači da bi i liječnici i pacijenti trebali koristiti antibiotike onda kad su potrebni. Pacijenti bi trebali pratiti upute liječnika, upute za uzimanje antibiotika i ne prekidati terapiju prije vremena, jer time samo povećavaju šanse da bakterija razvije otpornost.

U svijetu se radi na čitavom nizu novih antibiotika. Pitanje je samo kad će oni postati dostupni i koliko dugo će biti učinkoviti. A upravo bismo na ovaj posljednji dio svi mogli utjecati svojim ponašanjem.