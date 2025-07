Omiljena namirnica mogla bi biti izvor vaših noćnih mora, pokazalo je novo istraživanje

Može li hrana prije spavanja utjecati na snove? Novo istraživanje sugerira da može, posebno kod osoba s intolerancijama na određenu hranu.

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Psychology, koju je vodio dr. Tore Nielsen s kanadskog Sveučilišta Montréal, ispitala je 1.082 studenta sa sveučilišta MacEwan. Znanstvenici su analizirali navike spavanja, prehranu, osjetljivosti na hranu i kvalitetu snova. Najjača poveznica koju su otkrili bila je - intolerancija na laktozu.

Ozbiljnost noćnih mora snažno je povezana s intolerancijom na laktozu i drugim alergijama na hranu. Ova nova otkrića upućuju na to da bi promjena prehrambenih navika kod osoba s određenim osjetljivostima mogla ublažiti noćne more. Također bi mogla objasniti zašto ljudi tako često krive mliječne proizvode za loše snove, rekao je Nielsen.

Tko je najviše pogođen?

Trećina studenata izjavila je da redovito ima noćne more. Žene su češće prijavljivale osjetljivost na hranu i loš san. Oko 40 posto sudionika vjerovalo je da kasni obroci ili određene namirnice narušavaju san. Četvrtina ih je povezivala slatkiše ili mliječne proizvode s lošijim snom.

Samo 5,5 posto ispitanika izravno je povezalo hranu s temama snova, no većina njih je navela da slatkiši i mliječni proizvodi izazivaju čudne ili uznemirujuće snove. Oni s lošijom prehranom prijavljivali su negativnije snove i slabije pamćenje snova.

Studija je otkrila snažnu povezanost između intolerancije na laktozu, gastrointestinalnih smetnji i učestalosti noćnih mora. Noćne more su gore kod osoba s intolerancijom na laktozu koje pate od ozbiljnih gastrointestinalnih simptoma i kojima je poremećen san. To ima smisla, jer znamo da i drugi tjelesni osjeti mogu utjecati na snove. Noćne more mogu biti vrlo uznemirujuće, osobito ako su česte, jer često bude ljude iz sna u disforičnom stanju. Mogu također uzrokovati izbjegavanje spavanja. Oba simptoma mogu vas lišiti odmora, rekao je Nielsen.

Što dalje?

Manje studenata danas prijavljuje vezu između prehrane i snova u usporedbi s ranijom Nielsenovom studijom, vjerojatno zbog bolje osviještenosti o prehrambenim intolerancijama. Ipak, uzročno-posljedična veza ostaje nejasna.

Moramo proučiti više ljudi različite dobi, podrijetla i prehrambenih navika kako bismo utvrdili mogu li se naši rezultati uistinu generalizirati na širu populaciju. Potreban je i eksperimentalni pristup... Voljeli bismo provesti studiju u kojoj bismo zamolili ljude da prije spavanja konzumiraju sirne proizvode i neku kontrolnu hranu, kako bismo vidjeli mijenja li to njihov san ili snove, rekao je Nielsen.

Izvor: EurekAlert