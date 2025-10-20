Zapanjujuće geološko otkriće ukazuje da bi tihooceanska obala SAD-a mogla biti u opasnosti od razornog dvostrukog potresa, jer su dva velika rasjedna sustava u toj regiji očito povezanija nego što se dosad vjerovalo.

Tim znanstvenika predvođen paleoseizmologom Chrisom Goldfingerom sa Sveučilišta Oregon State analizirao je 137 jezgri sedimenta prikupljenih iz subdukcijske zone Cascadia i sjevernog dijela rasjeda San Andreas. Uzorci, sakupljeni tijekom pet ekspedicija, otkrili su dokaze o istodobnim potresima u posljednjih 3000 godina, zabilježenima kroz turbidite, odnosno slojevite podmorske odrone koje odlikuju sitniji slojevi na vrhu i grublji ispod. U više slučajeva, vrijeme taloženja tih slojeva poklapalo se u obje zone.

Goldfinger i njegovi kolege zaključili su da bi potres magnitude 9 (M9) stipnjeva u zoni Cascadia mogao destabilizirati rasjed San Andreas.

Teško je pretjerati u izražavanju koliko bi snažan bio potres magnitude 9 na pacifičkom sjeverozapadu. Mogućnost da bi nakon njega uslijedio potres na rasjedu San Andreas, to je kao iz filma, rekao je Goldfinger u članku objavljenom na stranicama The Geological Society of America.

U zoni Cascadia ploče Juan de Fuca i Gorda podvlače se pod sjevernoameričku ploču duž područja dugog oko 1000 kilometara. Posljednji poznati megapotres ondje se dogodio oko 1700. godine. Rasjed San Andreas, dug oko 1200 kilometara, a posljednje snažno pucanje dogodilu se tijekom potresa u Loma Prieti 1989. godine.

Ključno otkriće proizašlo je iz navigacijske pogreške koja je dovela istraživače do neplaniranog bušenja u kanjonu Noyo uz kalifornijsku obalu. Taj je uzorak pokazao tragove dvostrukog potresa, što je potaknulo širu analizu.

Upalila nam se lampica i shvatili smo da kanal Noyo vjerojatno bilježi potrese u zoni Cascadia, a da na sličnim udaljenostima mjesta u Cascadii bilježe potrese na San Andreasu, objasnio je Goldfinger.

Otkriće njegovog tima, objavljeno u časopisu Geosphere, ukazuje da bi megapotres u bilo kojoj od tih zona mogao pokrenuti drugi, prijeteći pritom mega potresom kontinentalnih razmjera, sve od Kalifornije do Washingtona.