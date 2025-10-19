Kada se postavlja pitanje o životu izvan Zemlje, često se spominje Fermijev paradoks koji naglasak stavlja na kontradikciju između činjenice da je svemir ogroman s brojnim mjestima na kojima se mogao razviti život te stvarnosti u kojoj i dalje nemamo nikakav konkretan dokaz da taj izvanzemaljski život zaista postoji.

Pored tolikih planeta u brojnim galaksijama, zar je zaista moguće da se život tijekom milijardi godina razvio samo na Zemlji?

Ako alieni zaista postoje, pitanje je zašto nemamo nikakvih pravih dokaza o njihovom postojanju, a tijekom godina brojni su znanstvenici iznijeli različite manje ili više uvjerljive teorije o tome. Posljednja teorija je prilično zabavna i prema njoj, ako izvanzemaljci postoje, oni nisu na nekoj puno većoj razini razvijenosti te, kao i mi, nemaju tehnologiju koja bi im omogućila istraživanje dubokog svemira.

Kako s dostupnom tehnologijom nisu uspjeli otkriti druga bića u svemiru, dosadilo im je tražiti pa su od daljnje potrage na kraju - odustali.

Nitko neće poreći mogućnost života izvan Zemlje

O izvanzemaljcima je ovog tjedna govorio i poznati astrofizičar Neil deGrasse Tyson uoči predstavljanja svoje nove knjige dugačkog naziva "Just Visiting This Planet, Revised and Updated for the Twenty-First Century: Further Scientific Adventures of Merlin from Omniscia".

Govoreći o mogućim bićima u svemiru, rekao je kako svi koji su proučavali život u svemiru nikada neće poreći mogućnost života negdje drugdje, odnosno izvan Zemlje. No dok se to ne može poreći, ne može se niti dokazati, kao što se ne može dokazati da su nas alieni posjetili, usprkos brojnim “svjedočanstvima” i viđenjima NLO–a.

Objasnio je kako prije nitko nije imao kamere pa smo se svi oslanjali samo na svjedočanstva osoba koja su o tome pričala, ali nisu imale nikakve čvrste dokaze poput pravih videa. No danas je situacija drukčija jer svi imamo telefone s moćnim kamerama s kojima možemo snimati kvalitetne fotografije i videozapise. No usprkos tome, komentirao je deGrasse Tyson, nitko nije snimio izvanzemaljca kako silazi s letećeg tanjura.

Znanstvenici će, naravno, nastaviti s traženjem za životom izvan našeg planeta, a tko zna, s napretkom tehnologije i znanost možda jednom zaista uspijemo zaviriti u neke daleke galaksije i pronaći znakove da zaista nismo sami u svemiru ili će nas jednom malo zeleni zaista i posjetiti.

Izvor: CBS News