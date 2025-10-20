Alkohol, droge, kocka, klađenje te igranje video igara, glavne su ovisnosti na radnom mjestu, one ugrožavaju sigurnost radnog procesa i narušavaju međuljudske odnose, rečeno je u ponedjeljak na konferenciji "Prevencija ovisnosti na radnom mjestu: odgovornost, podrška i praksa".

Prema procjenama Agencije EU za droge, između pet i 20 posto radno aktivnog stanovništva u Europi ima ozbiljne probleme povezane s uporabom alkohola i/ili droga. Kada se to prebaci na broj radno zaposlenih, riječ je o značajnom udjelu, istaknuto je na skupu na kojem su izneseni rezultati istraživanja o ovisnostima na radnom mjestu.

Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je 50 posto osoba uključenih u postupak liječenja od ovisnosti istodobno i sudionik radnog procesa, odnosno zaposleno u nekom obliku radnog odnosa.

Nedavno je donesena nova strategija borbe protiv ovisnosti do 2030. godine i akcijski plan do 2026. koji obuhvaća ne samo klasične ovisnosti o drogama, nego i ponašajne ovisnosti, od pušenja, alkoholizma do ovisnosti o internetu i kockanju, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

Istaknuo je kako su sve te ovisnosti prisutne i na radnom mjestu, jer se uglavnom radi o radno aktivnoj populaciji, a niti jedna od tih ovisnosti ne doprinosi boljem radu, većoj prisutnosti ni učinkovitosti na radnom mjestu.

Istraživanje o ovisnostima i ciljevi Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine je postavljanje dijagnoze, kazao je Capak 'da vidimo gdje smo, koliko toga ima i koji su problemi'.

Petković: Alkohol problem broj jedan

Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Željko Petković predstavio je rezultate istraživanje rekavši kako je za sada vidljivo da nema jedinstvenog pristupa tom problemu.

Alkohol je, nažalost, problem broj jedan kada je riječ o ovisnostima na radnim mjestima. Kao društvo, imamo problema i s pušenjem i s drogama, a također nas nisu zaobišle ni ove nove, moderne ovisnosti poput kockanja, klađenja, igranja videoigara, odnosno boravka na različitim društvenim mrežama, rekao je.