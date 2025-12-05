Američka voditeljica talk showa Oprah Winfrey pohvalila je odluku Australije da od sljedećeg tjedna zabrani društvene mreže osobama mlađim od 16 godina, rekavši da će taj potez pomoći mladima da se više druže.

Prema tom zakonu, koji bi trebao stupiti na snagu 10. prosinca, djeci i tinejdžerima bit će blokiran pristup platformama poput TikToka, Instagrama i Snapchata.

Vlada kaže da će zabrana zaštititi mlade od štetnog sadržaja i online predatora.

Mislim da ćete promijeniti živote cijele generacije djece koja će imati bolje živote, rekla je Winfrey na događaju u Sydneyu u četvrtak navečer, prema lokalnim medijima.

Winfrey, koja je trenutno na nacionalnoj turneji po Australiji, rekla je da je posebno zabrinuta zbog utjecaja interneta na mlade dječake.

Postoje svi ti mladi ljudi koji zapravo ne mogu komunicirati ili razgovarati, posebno dječaci jer tako rano postanu ovisni o pornografiji i ne znaju kako zapravo pozvati nekoga na spoj, nisu iskusili socijalizaciju razgovora sa stvarnom osobom, rekla je.

Dakle, Australija još jednom prednjači u odnosu na ostatak svijeta.

Vlade diljem svijeta prate utjecaj zabrane, prve takve u svijetu koja nosi kaznu do 33 milijuna američkih dolara. Većina pogođenih platformi izjavila je da će se pridržavati zabrane.

Oko 96 posto australskih tinejdžera mlađih od 16 godina - više od milijun od 27 milijuna stanovnika zemlje - ima račune na društvenim mrežama, prema australskom regulatoru interneta.