Dani su kraći, stiže hladnije vrijeme i mnogi među nama bore se s poznatim osjećajem - mentalnim i fizičkim umorom, no umjesto da ignorirate sezonsku promjenu, stručnjaci vam predlažu proaktivan život koji ne iziskuje ni previše novca ni napora.

Stoga nije naodmet ponoviti 'gradivo'.

Dr. Elise Dallas, liječnica u londonskoj ordinaciji primarne medicinske zaštite podsjeća zbog čega je ovo razdoblje u godini posebno izazovno.

Ovo doba godine savršeno je vrijeme za razvoj niza bolesti s obzirom na manjak sunčeve svjetlosti, što rezultira nižom razinom vitamina D u organizmu, koji je neophodan za stabilno imunološkostanje organizma, kaže Dallas, a prenosi Independent.

Istodobno je vani hladnije, zrak u zatvorenim prostorijama suši, pa su sluznice nosa i grla - prvi obrambeni sustavi tijela, manje učinkovite u borbi protiv virusa koji se prenose zrakom. Mnogi ljudi u ovo doba godina skloniji su bolestima zbog povećane izloženosti novim ljudima i okolini.

Mnogi se vraćaju u škole i urede, koristeći pritom javni prijevoz, što znači da smo fizički puno bliže jedni drugima, a to je idealno za prijenos virusa.

Želite li izbjeći sve neugodne viruse i bakterije i održati dobro zdravlje, nije naodmet ponoviti i primijeniti osam jednostavnih načina po savjetu liječnika da biste resetirali svoj organizam i poboljšali zdravlje u hladnijim mjesecima koji su pred nama.

1. Obavite rutinske zdravstvene preglede

Zakažite sve preglede koje već dugo odgađate - provjerite vrijednosti krvnog tlaka, kolesterola, dijabetesa i hormona štitnjače, preporučuje dr. Michael Zemenides, suosnivač opće prakse A-Z u bolnici Wellington, dijelu HCA Healthcare UK. Patite li otprije od određenih bolesti zakažite svoj redoviti godišnji pregled i provjerite jesu li recepti ažurirani. Što je vaše zdravlje bolje u zimskim mjesecima to ćete se uspješnije obraniti od infekcija.

2. Pijte dovoljno tekućine

Pijte dovoljno tekućine jer vaše sluznice moraju ostati vlažne da bi se mogle usješno boriti protiv infekcija, kaže Dallas. Većina ljudi ne pije dovoljno vode, no treba znati da vam je sva ta tekućina potrebna da biste se što uspješnije borili protiv zaraza i moždane maglice. Pokušajte svako jutro prije izlaska iz kuće popiti čašu ili dvije vode, a ako vam je voda bljutava, dodajte joj sastojke poput đumbira ili mente.

3. Vodite računa o pravodobnom cijepljenju

Zaštitite i sebe i one oko sebe tako što ćete se cijepiti protiv sezonske gripe i covida-19, ispunjavate li za to uvjete. Cjepiva smanjuju rizik od razvoja težih bolesti i potencijalne hospitalizacije na vrhuncu zimske sezone. Imate li nejasnoća u pogledu cjepiva ili cijepljenja porazgovarajte o tomu sa svojim liječnikom opće prakse ili ljekarnikom.

Oba se cjepiva mogu sigurno ubrizgati istodobno da biste uštedjeli vrijeme i zajamčili da ste ove zime zaštićeni protiv određenih virusa.

4. Pokušajte osigurati dovoljno sna

Mrak koji pada već oko 17 sati može zbuniti vaš cirkadijalni ritam, što rezultira poremećenim obrascima spavanja, kaže Zemenides. Loša kvaliteta sna utječe na emocionalnu ravnotežu, koncentraciju i otpornost na stres.

Dallas preporučuje da se pokušate pridržavati redovite rutine spavanja, čak i vikendom. Nastojte, kad god možete ići na spavanje u isto vrijeme.

Pokušajte spavati barem sedam, osam ili devet sati svake noći, što ovisi o životnoj dobi i pokušajte zaspati prije ponoći, savjetuje Dallas.

5. Nastojte što učinkovitije upravljati razinom stresa

Nova jesensko-zimska rutina može povećati stres i smanjiti otpornost organizma, kaže Zemenides. Mnogi ljudi primjećuju da su stres i loše raspoloženje intenzivniji tijekom zimskih mjeseci. Kraći dani, hladnije vrijeme i potencijalno povećan pritisak na poslu zajedno mogu utjecati i na mentalno i na fizičko stanje.

Dallas se slaže i dodaje:Kontinuirani stres može vrlo loše utjecati na naš imunosni sustav. Ako možete odvojite dnevno samo desetak minuta za sebe. Opustite se uz glazbu koju volite, meditirajte, čitajte zanimljivo štivo...

6. Povećajte unos vitamina D u organizam

Razine vitamina D obično padnu tijekom hladnijih mjeseci, pa dodaci prehrani mogu pomoći.

Između listopada i ožujka razmislite o unosu 10 mikrograma (400 IU) vitamina D dnevno i pokušajte u prehranu uvesti namirnice poput masne ribe, jaja i namirnice koje mogu biti dodatno obogaćene vitaminom D, preporučuje Zemenides.

7. Boravite na svježem zraku i pritom budite aktivni

Tjelovježba je prirodan način da se ublaži stres, pomaže organizmu da upravlja razinom kortizola i poboljšava san i raspoloženje, kaže Zemenides. Tijekom zime niže temperature i kraći dani često utječu na to da smanjujemo aktivnost na otvorenom, što može pridonijeti višim razinama stresa i napetosti. Stoga pokušajte ostati aktivni. Čak i kratke dnevne šetnje po danu mogu podići razinu vašeg raspoloženja.

8. Konzumirajte hranu koja jača imunitet

Dajte prednost sezonskim namirnicama koje jačaju vaš imunitet, poput lisnatog i korjenastog povrća, tikava, bobičastog voća, nemasnih proteina, cjelovitih žitarica i zdravih masti, preporučuje Zemenides. Nastojte da uravnotežene obroke konzumirate redovito jer će vam to omogućiti da održite energiju i da se, u slučaju blaže sezonske infekcije, brže oporavite.