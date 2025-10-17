Ako ste ikada postali žrtva prevaranata, odnosno ako ste imali (neugodno) iskustvo s hakiranjem Googleova računa, onda vam je jasno koliko taj postupak može biti dug i kompliciran, a ono što je posebno opasno jest to što nema nikakve garancije da biste mogli oporaviti svoj račun i ponovno mu pristupiti. Kako bi pomogli korisnicima u oporavku računa i pristupu svojim podacima u slučaju hakiranja, Google je ovog tjedna predstavio neke nove sigurnosne opcije.

Kontakt za oporavak

Jedna od tih opcija nazvana je "kontaki za oporavak", a trenutačno još nije dostupna svima. Kada bude dostupna, moći ćete joj pristupiti pod postavkama svojeg računa, na dijelu "sigurnost". Tu je dostupna poveznica koju treba kliknuti, a nakon toga dodati svoj kontakt od povjerenja. Naravno, to će biti neka od vama najbližih osoba poput supružnika, užih članova obitelji, najboljih prijatelja i slično.

Kada odaberete taj svoj kontakt od povjerenja, ona ili on će primiti poruku putem Gmaila, a nakon što je potvrdi, Google će je označiti vašim kontaktima koji će pomoći prilikom oporavka u slučaju da imate problema s pristupom Gmailu.

Princip rada je sljedeći. Ako je vaš račun kompromitiran, pojavit će vam se opcija putem koje ćete od svojeg kontakta za oporavak moći zatražiti pomoć prilikom prijave u svoj račun. Oni će na svom uređaju vidjeti zahtjev, a kada potvrde vaš identitet, moći ćete ponovno pristupiti svom računu. Naravno, prva stvar kada se ponovno prijavite na svoj profil jest promijeniti lozinku.

Čim nova značajka postane dostupna, preporučujemo da je odmah aktivirate i spriječite potencijalne velike probleme koje možete imati u slučaju hakiranja računa.

Dodatne sigurnosne značajke

Kontakt za oporavak samo je jedna od novih sigurnosnih opcija koje je predstavio Google. Dodana je i mogućnost oporavka putem vašeg telefonskog broja koja automatski prepoznaje vaš račun na temelju broja koji koristite. Ako odaberete ovu opciju, za pristup vašem profilu bit će potreban samo prijašnji PIN ili uzorak koji ste koristili za otključavanje telefona.

Također, Google je omogućio dodatnu zaštitu za poruke. Telefoni će tako provjeravati poveznice koje primate putem poruka, a ako Google Messages posumnja kako je riječ o neželjenoj poruci, o tome će obavijestiti korisnika i prikazati upozorenje kako je poveznica blokirana. Time se sprječava mogućnost da korisnici kliknu na link koji će ih odvesti na nekakve phisherske ili druge opasne stranice.

Osim toga, Google je čak pokrenuo igru Be Scam Ready, ​​koja korisnicima pomaže naučiti kako prepoznati potencijalne prijevare.

Pored ove opcije, iz Googlea upozoravaju korisnike na to kako trebaju omogućiti i druge postojeće opcije koje su važne za sigurnost i zaštitu računa poput maila za oporavak, telefonskog broja za oporavak i dvostupanjske autentifikacije.

Izvor: Cnet

