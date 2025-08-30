Umjetna inteligencija mnogima je promijenila način na koji rade i obavljaju poslove jer su uz pomoć AI-a postali brži, učinkovitiji i produktivniji. No mogućnosti ove tehnologije nisu prepoznate samo u poslovnom svijetu, već i u podzemnom svijetu kriminala i hakiranja.

Ovog tjedna iz AI kompanije Anthropic objavili su kako su hakeri iskoristili njihovu tehnologiju za pokretanje različitih kibernetičkih napada - od krađa osobnih podataka do iznude. Na isti način na koji danas male i velike kompanije koriste AI za npr. stvaranje koda za svoje aplikacije, tako i hakeri koriste ovu tehnologiju za stvaranje kodova koji će im pomoći u kibernetičkim napadima.

Proaktivnost i preventiva

Prema informacijama iz Anthropica, njihova tehnologija iskorištena je pri napadima na najmanje 17 različitih organizacija, uključujući i neka vladina tijela. Njihov AI chatbot Claude pri tome nije korišten samo za kodiranje, već im je pomogao u donošenju taktičkih i strateških odluka, uključujući i odluke o podacima kojih se trebaju dokopati, a čak su ga koristili za pisanje “psihološki ciljanih” zahtjeva za iznudu. Zanimljivo, u nekim slučajevima ovoj su tehnologiji prepustili i odluku o visini odštete koju traže.

Zahvaljujući mogućnostima umjetne inteligencije, značajno se skraćuje vrijeme za iskorištavanje ranjivosti kibernetičke sigurnosti, objasnila je savjetnica za kibernetički kriminal Alina Timofeeva za BBC, naglasivši kako se otkrivanje i ublažavanje takvih prijetnji, odnosno reakcije tek nakon što je šteta napravljena, sada moraju pomaknuti prema proaktivnosti i preventivi.

Claude su koristili i prevaranti iz Sjeverne Koreje

AI alat Anthropica nisu koristili samo kibernetički kriminalci za pisanje kodova za napade, odnosno za razvoj strategije napada i traženja otkupnine. Kako su upozorili iz ove tvrtke, Claude su iskoristili i operativci, odnosno prevaranti iz Sjeverne Koreje kako bi dobili poslove u SAD-u.

Putem Claudea stvarali su razne profile i prijavljivali se na udaljene poslove u velikim globalnim kompanijama. AI je korištena za pisanje prijava na posao, a jednom kada su prevaranti upali u kompanije i dobili posao, istu su tehnologiju koristili za prijevode i pisanje kodova.

Iako su se prevaranti i kriminalci i prije koristili različitim taktikama s kojima su pokušali dobiti posao u zapadnim kompanijama kako bi pokušali pristupiti povjerljivim podacima, iz Anthropica kažu kako korištenje AI označava radikalnu novu fazu u takvim oblicima prijevara.

Izvor: BBC