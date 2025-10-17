Blume također obnaša dužnost izvršnog direktora Porscheove matične tvrtke Volkswagen grupe.

Na račun obnašanja dvije vodeće pozicije u tim kompanijama stizale su brojne kritike, a vremenski su se poklopile s mnoštvom problema u automobilska industrija, primjećuje agencija dpa.

Izvršni odbor nadzornog odbora Porschea naložio je predsjedniku odbora da razgovara s Blumeom o sporazumnom prijevremenom odlasku, navodi se dalje u priopćenju njemačkog proizvođača, premda nije jasno kad će točno odstupiti.

Blume je izvršni direktor Porschea od 2015. godine, a vodeće funkcije u brendu Porsche i u matičnoj VW grupi obnaša od 2022. godine. Namjerava zadržati čelnu poziciju u Volkswagen grupi.

Mjesecima se nagađa o njegovoj dvostrukoj poziciji, a dioničari i investitori pozivaju ga da se povuče s jedne od svojih dužnosti zbog ogromnog obujma posla i mogućih sukoba interesa. Porsche i VW bile su jedine tvrtke u Njemačkoj s izvršnim direktorom s nepunim radnim vremenom, rekao je Hendrik Schmidt iz velike tvrtke za upravljanje imovinom DWS. Dvostruka uloga kao prednost Blume je otklanjao kritike, tvrdeći da dvostruka uloga nudi prednosti, a oslanjao se na podršku obitelji Porsche i Piëch koje kontroliraju većinu glasačkih prava u Volkswagen grupi. U intervjuu za dpa ranije ovog tjedna, Blume je dao nagovijestiti da bi mogao odstupiti iz Porschea. Uvijek sam govorio da nije bila namjera da moja dvostruka uloga ostane trajna. S punom namjerom započeli smo smjenu generacija u izvršnom odboru Porschea, rekao je.

Njegovi rezultati u Porscheu bili su u velikoj mjeri mješoviti. Tvrtka je bila u usponu kada je preuzeo kormilo 2015. godine, a uzlazni trend u poslovanju nastavio se i u prvim godinama njegova mandata. Između 2015. i 2023. godine prodaja je porasla s 225.000 vozila godišnje na 320.000, a dobit nakon oporezivanja više je nego udvostručena. Inicijalna javna ponuda dionica u rujnu 2022. bila je najveća u Njemačkoj od one Deutsche Telekoma iz 1996. godine, s obzirom na pribavljene 9,4 milijarde eura. Cijena Porscheove dionice potom mu je skočila s 82,50 eura, na gotovo 120 eura početkom 2023. godine. Međutim, pad prodaje na ključnim tržištima Kine i SAD-a i visoki troškovi proizvodnje u Njemačkoj doveli su do snažnog pada cijene dionica Porschea u posljednje dvije godine. Trenutno joj se cijena kreće oko 41 eura. Kompanija se bori s posljedicama carinske politike američkog predsjednika Donalda Trumpa i kolapsa u Kini gdje se tržište luksuzne robe potpuno urušilo, rekao je Blume za dpa. Zabrinjavajuću situaciju dodatno je pogoršalo isključenje dionice Porschea iz vodećeg njemačkog burzovnog indeksa DAX u rujnu. Neostvariv cilj

Blumeov fokus u Porscheu bio je na električnim vozilima, uz zacrtani cilj da 80 posto novih sportskih automobila toga brenda bude u potpunosti električno do kraja desetljeća.

Budući da je potražnja za električnim modelima znatno usporila posljednjih godina, taj ambiciozni cilj teško je ostvariv, s obzirom na činjenicu da je u prvoj polovini 2025. godine samo 23,5 posto Porscheovih vozila bilo električno .

Visoka ulaganja u prijelaz na električnu mobilnost dodatno su opterećenje, kao i činjenica da je prodaja električnih vozila dosada podbacila. Profitne marže obično su manje kod električnih vozila.

Blume je signalizirao promjenu politike, rekavši agenciji Dpa da su sve političke prognoze o rastu električne mobilnosti bile previše optimistične.

Budućnost Porschea bit će u novim rukama, a bivši šef McLarena Michael Leiters spominje se kao mogući nasljednik. Trenutno su u tijeku pregovori s Leitersom, koji ima doktorat iz strojarstva i prethodno je 13 godina radio u Porscheu.

Njemačka automobilska industrija ključni je sektor u najvećem europskom gospodarstvu, podsjeća Dpa.