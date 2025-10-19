Slavonija bi uskoro, osim po kulenu, mogla postati poznata i po lješnjacima. Slavonci Mario i Ana Tereza Želinski predstavili su svoju poduzetničku priču u sklopu projekta „Startaj Hrvatska“, a njihovi Nutkat namazi od domaćih lješnjaka već se nalaze na policama SPAR-a i INTERSPAR-a diljem zemlje.tri vijesti o kojima se priča Sigurnost u prvom planu Google je najavio novu opciju: Aktivirajte je čim prije, može vas spasiti velikih problema Novo istraživanje otkriva Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga Velika potražnja Svi žele ovaj uređaj: Prodaja obara rekorde, a najbolje tek dolazi
Njihov put do proizvoda bio je sve samo ne jednostavan. Mario je godinama odlazio raditi u Njemačku, dok je nasad kod kuće održavala obitelj. Odluka o povratku pala je u trenutku kada su shvatili da udaljenost previše uzima danak i da ga ne prepoznaje njegova kćer. Uznemirila nas je scena kada Helena nije prepoznala oca prilikom jednog povratka iz Njemačke i tada smo shvatili da moramo promijeniti život, prisjetila se Ana.
Rad na nasadu nije bio lak. Oko nasada ima jako puno posla tijekom cijele godine, a sve smo radili ručno, rekao je Mario. Ipak, upravo ta upornost dovela je do prekretnice.
Kada su lješnjaci postali obilni, trebalo ih je pretvoriti u nešto više. Ana priznaje: Isprva je to bila zezancija - da bismo mogli raditi namaz. No upravo je ta ''zezancija'' otvorila put ozbiljnom poslu. Recept se rodio iz obiteljskog nasljeđa, a Marijeva mama je svojim načinom mjerenja namirnica dala ključnu inspiraciju.
Nutkat
Startaj Hrvatska (Foto: Startaj Hrvatska)
U proizvodnji ništa nije prepušteno slučaju, nabavljali su strojeve i pokrenuli vlastiti pogon za pripremu namaza, a kvaliteta Nutkata prepoznata je i od strane stručnjaka. Uskoro su doznali da je SPAR od njih naručio 4.000 komada namaza Nutka, odnosno 2.000 komada bijelog i 2.000 komada tamnog namaza koje od sada možete pronaći na SPAR-ovim policama. To je dosta. Možemo mi to, naravno, rekli su oboje kada su saznali za naručenu količinu i zaključili da se moraju baciti na posao.
Mario i Ana su primjer kako ljubav prema Slavoniji, obitelji i tradiciji može stvoriti proizvod koji se ističe autentičnošću. Njihova priča potvrđuje da se vrhunski brend ne gradi u laboratoriju, već, kako Mario kaže: Da bi se stvorio vrhunski proizvod nisu potrebna velika laboratorijska istraživanja, već jedna baka koja zna što radi.
Njihove, kao i proizvode ostalih kandidata projekta „Startaj Hrvatska“ potražite na policama INTERPSAR i SPAR trgovina, a uskoro na Novoj TV pogledajte priče i ostalih kandidata koji se sa svojim proizvodom natječu za titulu HIT proizvoda godine!