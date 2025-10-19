Slavonija bi uskoro, osim po kulenu, mogla postati poznata i po lješnjacima. Slavonci Mario i Ana Tereza Želinski predstavili su svoju poduzetničku priču u sklopu projekta „Startaj Hrvatska“, a njihovi Nutkat namazi od domaćih lješnjaka već se nalaze na policama SPAR-a i INTERSPAR-a diljem zemlje.

Njihov put do proizvoda bio je sve samo ne jednostavan. Mario je godinama odlazio raditi u Njemačku, dok je nasad kod kuće održavala obitelj. Odluka o povratku pala je u trenutku kada su shvatili da udaljenost previše uzima danak i da ga ne prepoznaje njegova kćer. Uznemirila nas je scena kada Helena nije prepoznala oca prilikom jednog povratka iz Njemačke i tada smo shvatili da moramo promijeniti život, prisjetila se Ana.

Rad na nasadu nije bio lak. Oko nasada ima jako puno posla tijekom cijele godine, a sve smo radili ručno, rekao je Mario. Ipak, upravo ta upornost dovela je do prekretnice.

Kada su lješnjaci postali obilni, trebalo ih je pretvoriti u nešto više. Ana priznaje: Isprva je to bila zezancija - da bismo mogli raditi namaz. No upravo je ta ''zezancija'' otvorila put ozbiljnom poslu. Recept se rodio iz obiteljskog nasljeđa, a Marijeva mama je svojim načinom mjerenja namirnica dala ključnu inspiraciju.

Nutkat

Startaj Hrvatska (Foto: Startaj Hrvatska)

U proizvodnji ništa nije prepušteno slučaju, nabavljali su strojeve i pokrenuli vlastiti pogon za pripremu namaza, a kvaliteta Nutkata prepoznata je i od strane stručnjaka. Uskoro su doznali da je SPAR od njih naručio 4.000 komada namaza Nutka, odnosno 2.000 komada bijelog i 2.000 komada tamnog namaza koje od sada možete pronaći na SPAR-ovim policama. To je dosta. Možemo mi to, naravno, rekli su oboje kada su saznali za naručenu količinu i zaključili da se moraju baciti na posao.

Mario i Ana su primjer kako ljubav prema Slavoniji, obitelji i tradiciji može stvoriti proizvod koji se ističe autentičnošću. Njihova priča potvrđuje da se vrhunski brend ne gradi u laboratoriju, već, kako Mario kaže: Da bi se stvorio vrhunski proizvod nisu potrebna velika laboratorijska istraživanja, već jedna baka koja zna što radi.

Njihove, kao i proizvode ostalih kandidata projekta „Startaj Hrvatska“ potražite na policama INTERPSAR i SPAR trgovina, a uskoro na Novoj TV pogledajte priče i ostalih kandidata koji se sa svojim proizvodom natječu za titulu HIT proizvoda godine!