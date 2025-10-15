Uspješan projekt ''Startaj Hrvatska'' šestu godinu zaredom predstavlja osam poduzetnika koji će inspirirati cijelu Hrvatsku. U novoj uzbudljivoj sezoni predstavit će svoje proizvode, a u pravoj epizodi stiže priča iz srca Slavonije, gdje su Mario i Ana Tereza Želinski svoju ljubav prema prirodi pretvorili u fini Nutkat namaz koji sadrži više od 70% lješnjaka.tri vijesti o kojima se priča Novo istraživanje otkriva Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga provedena velika analiza Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove Službena najava Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Njihova priča počela je upravo s lješnjakom kada je Ana na Facebooku lajkala Marijevu sliku s lijeskom.
Uvijek sam htio imati lješnjake, započinje svoju priču Mario. Kada se i stvorila prilika da može imati nasad lješnjaka i kad su ga u tome podržali roditelji, nije ju propustio iskoristiti. Rad na zemlji pratio ga je od djetinjstva, ali odlazak u Njemačku na neko vrijeme je odgodio povratak njegovom snu. Jedva sam čekao da dođem kući i vidim plodove iz svog nasada, otkriva Mario. Naime, dok je radio u Njemačkoj, nasad su održavali njegovi roditelji.
Ana je bila profesorica u školi, no oduvijek je cijenila prirodu. Meni je knjiga odmor za dušu, ali mi je još veći odmor priroda, kaže ona otkrivajući kako je upravo priroda postala most prema životu s Marijom. Njih dvoje upoznali su se zahvaljujući zajedničkoj prijateljici koja je Ani skrenula pažnju na Marija, a put od simpatije na društvenim mrežama do zajedničkog posla vodio je preko obiteljskih recepata do uzgajanja i obrade lješnjaka.
Nutkat - namaz s više od 70% lješnjaka
U trenutku kada je nasad dao više ploda nego što su ga mogli iskoristiti, obitelj je pronašla rješenje: Znali smo da ga moramo plasirati na tržište, kazala je Ana. Marijeva mama, koja je u međuvremenu postala baka njihove kćeri Helene, iz ladice je izvadila domaći recept za namaz, a oni su ga prilagoditi novom vremenu. Baka je radila na kile. Kilu lješnjaka i onda ostale sastojke. Mi smo tu kilu ostavili i onda smo samo od njezinog smanjivali i dobili smo recepturu koju i danas koristimo, objasnit će Ana.
Iz tog recepta nastao je Nutkat, namaz s više od 70% lješnjaka, oplemenjen čokoladom, bez aditiva, u dvije varijante: bijeloj i tamnoj. Srž tog namaza je lješnjak i od toga nećemo odstupati, ističe Ana.
Stavljanje Nutkata na police SPAR-a bit će Marijevo ispunjenje sna iz djetinjstva jer, kako je sam priznao, o tome je često razmišljao: Ako ikad budem mogao, imat ću svoje proizvode od lješnjaka i moja djeca neće oskudijevati u tome.
Mario i Ana Tereza pokazat će da je za dobar proizvod dovoljno malo upornosti, ljubavi i jedna baka koja zna što radi. Njihove slatke namaze možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama, a njihovu priču ne propustite pogledati u prvoj epizodi ''Startaj Hrvatska''.
Pratite novu sezonu ''Startaj Hrvatska'' na Novoj TV, priče osam poduzetnika i predstavljanje njihovih proizvoda od kojih će jedan dobiti titulu HIT proizvoda 2025. godine.