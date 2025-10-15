Uspješan projekt ''Startaj Hrvatska'' šestu godinu zaredom predstavlja osam poduzetnika koji će inspirirati cijelu Hrvatsku. U novoj uzbudljivoj sezoni predstavit će svoje proizvode, a u pravoj epizodi stiže priča iz srca Slavonije, gdje su Mario i Ana Tereza Želinski svoju ljubav prema prirodi pretvorili u fini Nutkat namaz koji sadrži više od 70% lješnjaka.

Njihova priča počela je upravo s lješnjakom kada je Ana na Facebooku lajkala Marijevu sliku s lijeskom.

Uvijek sam htio imati lješnjake, započinje svoju priču Mario. Kada se i stvorila prilika da može imati nasad lješnjaka i kad su ga u tome podržali roditelji, nije ju propustio iskoristiti. Rad na zemlji pratio ga je od djetinjstva, ali odlazak u Njemačku na neko vrijeme je odgodio povratak njegovom snu. Jedva sam čekao da dođem kući i vidim plodove iz svog nasada, otkriva Mario. Naime, dok je radio u Njemačkoj, nasad su održavali njegovi roditelji.

Ana je bila profesorica u školi, no oduvijek je cijenila prirodu. Meni je knjiga odmor za dušu, ali mi je još veći odmor priroda, kaže ona otkrivajući kako je upravo priroda postala most prema životu s Marijom. Njih dvoje upoznali su se zahvaljujući zajedničkoj prijateljici koja je Ani skrenula pažnju na Marija, a put od simpatije na društvenim mrežama do zajedničkog posla vodio je preko obiteljskih recepata do uzgajanja i obrade lješnjaka.

Nutkat - namaz s više od 70% lješnjaka

U trenutku kada je nasad dao više ploda nego što su ga mogli iskoristiti, obitelj je pronašla rješenje: Znali smo da ga moramo plasirati na tržište, kazala je Ana. Marijeva mama, koja je u međuvremenu postala baka njihove kćeri Helene, iz ladice je izvadila domaći recept za namaz, a oni su ga prilagoditi novom vremenu. Baka je radila na kile. Kilu lješnjaka i onda ostale sastojke. Mi smo tu kilu ostavili i onda smo samo od njezinog smanjivali i dobili smo recepturu koju i danas koristimo, objasnit će Ana.

Iz tog recepta nastao je Nutkat, namaz s više od 70% lješnjaka, oplemenjen čokoladom, bez aditiva, u dvije varijante: bijeloj i tamnoj. Srž tog namaza je lješnjak i od toga nećemo odstupati, ističe Ana.

Stavljanje Nutkata na police SPAR-a bit će Marijevo ispunjenje sna iz djetinjstva jer, kako je sam priznao, o tome je često razmišljao: Ako ikad budem mogao, imat ću svoje proizvode od lješnjaka i moja djeca neće oskudijevati u tome.

Mario i Ana Tereza pokazat će da je za dobar proizvod dovoljno malo upornosti, ljubavi i jedna baka koja zna što radi. Njihove slatke namaze možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama, a njihovu priču ne propustite pogledati u prvoj epizodi ''Startaj Hrvatska''.

Pratite novu sezonu ''Startaj Hrvatska'' na Novoj TV, priče osam poduzetnika i predstavljanje njihovih proizvoda od kojih će jedan dobiti titulu HIT proizvoda 2025. godine.