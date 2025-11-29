Nizozemska je vlada 30. rujna preuzela kontrolu nad Nexperiom, uz obrazloženje da želi spriječiti selidbu strateški važne proizvodnje u Kinu.

Peking je 4. listopada odgovorio zabranom izvoza čipova, koji se naveliko koriste u automobilima.

Zabrana je izazvala probleme u europskom automobilskom sektoru i pojedini dobavljači, poput Boscha i ZT-a, nakratko su skratili radno vrijeme u pojedinim pogonima, tražeći od vlade potporu za isplatu plaća desetaka tisuća zaposlenika.

Nakon susreta kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa Kina je najavila da će početi zaprimati prijave za izuzeća od izvoznih kontrola za isporuke čipova, signalizirajući normalizaciju isporuka.

Wingtech traži kontrolu

Nizozemska vlada objavila je pak da obustavlja intervenciju u proizvođaču čipova Nexperiji nakon konzultacija s "europskim i međunarodnim partnerima" i poteza Pekinga koji su omogućili normalizaciju isporuka iz kineskih pogona.

Upozorili su ipak na odvojeni postupak protiv bivšeg direktora Nexperije i osnivača Wingtecha Zhanga Xuezhenga pred nizozemskim sudom koji ga je suspendirao zbog, kako su naveli, lošeg upravljanja.

Presuda je i dalje na snazi pa Wingtech još nije uspostavio kontrolu nad nizozemskom kompanijom.

Glasnogovornik Wingtecha poručio je da odlučno odbacuju optužbe o lošem upravljanju , naglasivši i da bi se nizozemska vlada, želi li riješiti spor oko Nexperije, trebala povući iz postupka.

Nizozemska vlada poručila je da je ključno da se ne upliće u sudske postupke.

Selidba proizvodnje?

U petak Wingtech je ustvrdio da nizozemska Nexperia izbjegava pitanje njegove legitimne kontrole pa su pregovori postali neodrživi.

Nexperia tvrdi da ne uspijeva kontaktirati upravu, a zapravo guši komunikaciju brisanjem adresa elektronske pošte radnika u Kini i blokira njihov pristup IT sustavima, tvrde u Wingtechu.

Nizozemska kompanija tvrdi da je više puta, formalno i neformalno, pokušala uspostaviti dijalog s podružnicom u Kini, putem poziva, e-pošte i predloženih sastanaka, stajalo je u otvorenom pismu Nexperije.

Kineska podružnica Nexperije optužuje pak nizozemsku stranu da želi izrežirati podjelu kompanije, ukazujući plan o 300 milijuna dolara ulaganja u pogon u Maleziji i navodni interni cilj o selidbi 90 posto proizvodnje iz Kine do sredine 2026. godine.

Wingtech je upozorio na moguće nove poremećaje u nabavnim lancima ako se problem kontrole ne riješi.

Spor zapravo uvelike nadilazi puku kontrolu kompanije, uz moguće posljedice po stotine tisuća klijenata i sigurnost industrijskog lanca nabave u desecima zemalja, poručili su.

Nexperia u pogonima u Njemačkoj i Britaniji proizvodi pločice za čipove, a zatim ih šalje u Kinu na sastavljanje i testiranje. Gotove sklopove iz Kine isporučuje dobavljačima i proizvođačima u automobilskom sektoru.