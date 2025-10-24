Kineski ogranak nizozemskog proizvođača čipova Nexperije ponovo otprema pošiljke domaćim distributerima i traži plaćanje u juanima, rekla su dva upućena izvora, signalizirajući osamostaljivanje od matične tvrtke.

Početkom prošlog tjedna nizozemska je vlada objavila da je 30. rujna preuzela domaćeg proizvođača čipova Nexperiju, uz obrazloženje da želi spriječiti prijenos tehnologije kineskom vlasniku Wingtechu, koji je tu kompaniju kupio 2018. od nizozemskog Philipsa.

Kina je pak 4. listopada odgovorila mjerama kontrole izvoza koje su domaćoj podružnici Nexperije i njezinim podizvođačima zabranile isporuke pojedinih komponenti i podsklopova, prema priopćenju nizozemske tvrtke, objavljenom prošli utorak.

Nexperia je obustavila sve isporuke, ali čipovi sada ponovo stižu kineskim distributerima, ali samo za domaće potrebe.

Distributeri će ih ubuduće plaćati isključivo u kineskim juanima, navode izvori, podsjećajući da su se u dosadašnjim transakcijama koristile samo strane valute, poput dolara.

Kineski ogranak uputio je distributere da posluju sa svojim kupcima samo u juanima kako bi stabilizirao opskrbu u Kini i poslovao neovisno od matične nizozemske tvrtke, objasnio je jedan od izvora.

Glasnogovornik Nexperije odbio je komentirati postupke kineskog ogranka. Kineski ogranak mora obavijestiti kupce o mogućoj slabijoj kvaliteti, dodao je, ali nije rekao da ne bi trebali kupovati čipove.

Kineski ogranak tvrtke Nexperia nije odgovorio na upit Reutersa da komentira informacije izvora. Nakon objave Reutersovog izvješća napisali su na WeChat računu da posluju neovisno i ne bilježe zastoje ni probleme u proizvodnim i poslovnim aktivnostima.

Optužili su također matičnu nizozemsku kompaniju da širi neosnovane sumnje o usklađenosti proizvoda sa standardima i najavili pravne korake.

Najveći je proizvodni pogon Nexperije u njemačkom Hamburgu, ali čipovi se slažu i spajaju u sklopove uglavnom u Kini. Kompanija je u međuvremenu krenula u potragu za novim partnerima za sklapanje budući da nizozemsko-kineskom sporu ne nazire kraj.

Njemačka udruga proizvođača automobila (VDA) upozorila je u utorak da bi spor oko Nexperije mogao značajno poremetiti automobilsku proizvodnju u bližoj budućnosti.

Japanski proizvođači autodijelova dobili su u međuvremenu obavijest od nizozemske tvrtke da im ne može jamčiti isporuke čipova, objavila je u četvrtak japanska udruga proizvođača automobila (JAMA).