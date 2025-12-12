Iz WhatsAppa su na službenom blogu objavili koje novitete pripremaju za svoju komunikacijsku platformu, pri čemu su naglasili da neki od njih stižu u pravo vrijeme - za blagdane. S obzirom na to da dolaze Božić i Nova godina, mnogi će te dane provesti uz mobitele, telefonirajući rodbini i prijateljima.

Za slučaj da vam osoba ne odgovori na poziv, WhatsApp je sada pripremio opciju snimanja glasovne ili video poruke. Ako vam se osoba ne javi na glasovni poziv, samo s jednim dodirom po ekranu moći ćete snimiti i poslati audio poruku, a ista je stvar i s videpozivima - jednostavno i brzo ćete moći poslati poruku putem videa. Osobe koje su propustile pozive, kada se jednom dokopaju telefona, odmah će moći poslušati poruku i saznati je li ih netko zvao samo kako bi im čestitao ili žele razgovarati i slično.

Još dva noviteta vezana uz pozive odnose se na reakcije tijekom glasovnih poziva te, što je iznimno korisno, tijekom videopoziva govornik će automatski dobiti prioritet kako bi lakše mogli pratiti što govori.

Dobre vijesti za one koji često objavljuju statuse

WhatsApp je sada poboljšao i tehnologiju generiranja slika te iz ove tvrtke kažu kako bi korisnici trebali osjetiti veliki napredak prilikom “stvaranja godišnjih čestitki” koje onda mogu slati drugim osobama ili ih mogu objaviti kao svoj status na toj platformi. Također, Meta AI sada omogućuje i animiranje fotografija na WhatsAppu.

Na računalima Meta je dodala novu medijsku karticu koja omogućuje pretraživanje dokumenta, poveznica i medija u svim razgovorima unutar jednog mjesta, a poboljšali su i pregled poveznica koje se objavljuju unutar razgovora.

Još jedan novitet, koji će naročito cijeniti korisnici koji često objavljuju statuse na ovoj platformi su nove interaktivne naljepnice, a predstavljena je i podrška za postavljanje pitanja unutar kanala kako bi administratori mogli bolje komunicirati s publikom te kako bi mogli odgovarati na njihova pitanja u stvarnom vremenu.

Inače, na ovoj su platformi ranije najavljeni još neki noviteti koji bi mogli značajno promijeniti način komunikacije korisnika, a jedna od najvećih promjena odnosi se na podršku za druge komunikacijske platforme unutar svoje aplikacije. Tako će korisnici direktno iz WhatsAppa moći komunicirati i s osobama koje koriste konkurentske platforme poput Messengera, Vibera, Signala i drugih - bez potrebe za otvaranjem tih aplikacija.

Izvor: WhatsApp

