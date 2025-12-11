Među brojnim kritikama društvenih mreža često se spominje izloženost algoritamskog sadržaju, odnosno objavama, fotografijama i videozapisima za koje algoritam misli da bi vam se mogle svidjeti. Često je riječ o sadržaju koji vam se prikazuje samo kako bi vas što više zalijepio uz ekrane, a koji možda uopće niste niti tražili. Osim što takav sadržaj može negativno djelovati na neke korisnike (pogotovo mlađe, što je jedan od razloga zabrane društvenih mreža u Australiji), može ih i zarobiti u nekakvom algoritamskom balonu u kojem se prikazuje samo određena vrsta sadržaja.

Društvene mreže su s vremenom, prvenstveno zbog pritiska javnosti i upozorenja stručnjaka na negativan utjecaj takvih platformi i algoritama, uvele neke promjene kako bi korisnicima dale veću kontrolu nad sadržajem koji im se prikazuje, a Instagram je sada napravio još jedan korak u tom smjeru. I to veliki.

Kontrola algoritma

Podsjetimo, na ovoj društvenoj mreži, osim klasičnog algoritamskog prikaza, već postoji opcija koja omogućuje da gledate sadržaj samo profila koje pratite i favorita na toj mreži. Nova opcija koja je predstavljena ovog tjedna odnosi se na Reelse i korisnicima daje veću kontrolu nad videozapisima koji im se prikazuju.

Novi alat nazvan “Your Algorithm” korisnicima omogućuje da odaberu teme i sami utječu na preporuke te prilagode sadržaj kako bi im se prikazivali videozapisi koji će biti više u skladu s njihovim interesima.

Kada ova opcija postane dostupna, u gornjem desnom kutu Reelsa pokazat će se ikona koja izgleda kao dvije linije sa srcima, a dodirom na nju otvorit će se opcija upravljanja algoritamskim sadržajem. Tu ćete vidjeti teme za koje Instagram misli da bi vam mogle biti zanimljive, a bazirane su na vašim dosadašnjim aktivnostima. Npr. u opisu može pisati kako su u posljednje vrijeme vaši interesi vezani uz kreativnost, sport, fitness i slično, a ispod toga nalazit će se i popis takvih tema na temelju kojeg vam se prikazuje sadržaj. Naravno, tu je moguće odabrati koje su vam teme od ponuđenih zaista zanimljive, a koje ne želite previše gledati te se mogu dodati nove teme, odnosno sadržaj za koji bi htjeli da vam se više prikazuje među Reelsima.

Stiže uskoro

Na Tech Crunchu podsjećaju kako je sličnu opciju prošle godine predstavio i TikTok te je ova mreža korisnicima omogućila da unutar For You feeda upravljaju sadržajem i temama koje im se prikazuju, kako bi tu mrežu prilagodili svojim željama i interesima. Ipak, postoji jedna velika razlika između mogućnosti upravljanja sadržajem na TikToku i Instagramu. Dok su korisnicima TikToka ponuđene već predodređene kategorije, taj je popis na Instagramu personaliziran te korisnici mogu dodavati nove teme.

Opcija personalizacije sadržaja na Reelsu već je dostupna korisnicima u SAD-u, a uskoro bi trebala biti dostupna svima.

Iz Instagrama kažu kako je ovo tek početak te će ovu mogućnost prilagodbe algoritma s vremenom proširiti i na Explore tab, kao i na druga mjesta unutar aplikacije. Nema sumnje kako će ove informacije oduševiti sve korisnike koji će napokon dobiti više kontrole oko sadržaja koji im se prikazuje na Instagramu, što bi u teoriji mogli značiti i da će na toj mreži ubuduće mogli provoditi više vremena.