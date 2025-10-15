Instagram je često na udaru kritika zbog negativnog utjecaja te mreže na mlade korisnike, ali i zbog činjenice što, kako mnogi tvrde, stavljaju profit ispred sigurnosti korisnika. Kako bi tu situaciju promijenili i zaštitili prvenstveno maloljetnike, iz kompanije su tijekom posljednjih godine predstavili više opcija koje bi trebale smanjiti njihovu izloženost štetnom sadržaju te u isto vrijeme omogućiti veću kontrolu roditeljima.

Koliko su svi ti noviteti pozitivno djelovali na prikaz štetnog sadržaja maloljetnicima teško je reći. Iz Mete su ranije komentirali kako su oni roditeljima omogućili bolju kontrolu, no da oni dostupne alate ne koriste, dok su neki stručnjaci komentirali kako su njihove sigurnosne opcije samo PR trik koji nije previše pomogao.

Tinejdžerski profili

Jedna od tih promjena koje je Instagram ranije uveo odnosi se na tinejdžerske račune. Profili svih maloljetnika prebačeni su na takve teen račune koji su po defaultu privatni te dolaze s različitim sigurnosnim opcijama, uključujući stišavanje obavijesti između 10 navečer i 7 ujutro, blokiranje direktnih poruka od nepoznatih osoba itd.

Ova je kompanija sada najavila još jedan veliki novitet koji se odnosi upravo na tinejdžerske račune i nema sumnje kako se mnogim mladima neće svidjeti jer im se sada uvode još veća ograničenja. Maloljetnici će tako u budućnosti na Instagramu moći vidjeti samo sadržaj kakav je inače u filmovima prikladan za djecu mlađu od 13 godina (PG-13). Instagram će tako maloljetnicima i dalje skrivati sadržaj koji sadrži golotinju i seksualni sadržaj, no od sada će izbjegavati preporučivanje sadržaja s jakim psovkama, kao i nekakvim opasnim vratolomijama na svojoj platformi.

U službenoj objavi iz ove su tvrtke su naglasili da, kao što i u filmovima koji bi trebali biti prikladni za mlađe od 13 godina povremeno možete vidjeti nekakav sugestivan sadržaj ili čuti psovke, i tinejdžeri na Instagramu povremeno bi mogli biti izloženi takvom sadržaju. Ali i dalje ćemo raditi sve što možemo kako bi takve situacije bile što su rjeđe moguće, objasnili su iz ove tvrtke.

Još veća ograničenja

Pored navedenog, na tinejdžerskim profilima uvode se i još veća ograničenja pa će tako Instagram blokirati profile koji često objavljuju sadržaj za odrasle, kao i profile na kojima se nalaze biografije ili poveznice neprikladne za tinejdžere - poput usmjeravanja korisnika prema web stranicama za odrasle poput OnlyFansa ili trgovina alkoholnim pićima.

Tinejdžeri koji već prate takve račune više neće moći vidjeti njihov sadržaj, slati im poruke ili vidjeti njihove komentare na drugim objavama. Također, ova će platforma spriječiti da se tinejdžerima prikazuju rezultati pretraživanja za pojmove poput alkohola ili krvoprolića, dok će roditelji dobiti mogućnost aktivacije opcije ograničenog sadržaja s kojim će moći filtrirati još više objava za koje smatraju da bi mogle biti štetne.

Ova promjena prvo stupa na snagu u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi i Australiji, a s vremenom će biti dostupna i svim drugim korisnicima.

Izvor: The Verge