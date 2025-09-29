Nakon teških optužbi zviždačice Haugen kako je Zuckerbergu i ekipi iz Instagrama profit na prvom mjestu i stavljaju ga ispred sigurnosti djece, Meta je predstavila različite alate koji su namijenjeni zaštiti najmlađih od izloženosti štetnom sadržaju te većoj kontroli roditelja nad profilima njihove djece. Da problemi nisu riješeni mogli smo vidjeti na nedavnom slučaju kada su fotografije školarki, bez znanja njihovih roditelja koji su ih objavili na Instagramu, iskorištene u promotivne svrhe za Metinu društvenu mrežu Threads, a prikazivale su se brojnim starijim muškarcima.

Dok su roditelji zgroženi, u Meti u tome ne vide problem.

I dalje se prikazuje sporni sadržaj

Da se na Instagramu maloljetnicima i dalje prikazuje neprimjeren i štetan sadržaj (uključujući i objave o samoozljeđivanju i samoubojstvima), odnosno da spomenuti alati ne ispunjavaju svoju svrhu, pokazalo je istraživanje više organizacija za zaštitu djece objavljenog prošlog tjedna. Studija je pokazala da, od 47 sigurnosnih alata za tinejdžere na Instagramu, njih 30 ili više ne postoji ili nisu učinkoviti.

U okviru istraživanja, postavljeni su lažni tinejdžerski profili, nakon čega su stručnjaci testirali spomenute alate za sigurnost. Pokazalo se kako su samo neki od tih alata učinkoviti, odnosno da pružaju zaštitu kakvu bi trebali, dok su ostali zakazali, odnosno neki više niti ne postoje. Za devet alata kažu kako su smanjili štetnost, ali da dolaze s određenim ograničenjima.

Pod profilom tinejdžera, oni su mogli vidjeti objave koje opisuju “ponižavajuće seksualne činove”, prijedloge za dovršavanje pojmova za pretraživanje koji potiču samoubojstvo, samoozljeđivanje i poremećaje prehrane. Dakle, sve ono što bi ti alati trebali spriječiti. Također, pokazalo se kako Instagram potiče djecu na objavu sadržaja koji privlači sekusalne komentare odraslih.

PR trik

Sve ovo ukazuje na to, naglasio je Andy Burrows iz organizacije Molly Rosse, da korporativna kultura u Meti i dalje stavlja profit i angažman korisnika ispred sigurnosti te da su sva ta nastojanja Zuckerbergove kompanije poput tinejdžerskih računa samo PR trik, a ne jasan i usklađen pokušaj rješavanja dugoročnih sigurnosnih rizika na Instagramu.

Iz Mete se ne slažu s tim rezultatima te tvrde kako se zbog njihovih sigurnosnih mjere tinejdžerima sada prikazuje manje štetnog sadržaja na toj društvenoj mreži. Prema njima, tinejdžerski računi koje su predstavili prošle godine su vodeći u cijeloj industriji jer omogućavaju automatsku zaštitu od prikaza opasnog sadržaja te roditeljima daju pristup jednostavnim kontrolama i upravljanju računima djece.

Izvor: BBC