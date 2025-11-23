Meta je prekinula interna istraživanja o učincima Facebooka i Instagrama na mentalno zdravlje nakon što je pronašla uzročne dokaze da njezini proizvodi štete mentalnom zdravlju korisnika, proizlazi iz podnesaka u tužbi američkih školskih okruga protiv Mete i drugih platformi.

U istraživanju iz 2020. godine pod kodnim nazivom "Project Mercury", znanstvenici Mete surađivali su s istraživačkom tvrtkom Nielsen kako bi procijenili učinak "deaktiviranja" Facebooka i Instagrama, proizlazi iz dokumenata Mete pribavljenih tijekom sudskog postupka, prenosi Reuters.

Na razočaranje tvrtke, osobe koje su tjedan dana prestale koristiti Facebook prijavile su manji osjećaj depresije, tjeskobe, usamljenosti i društvene usporedbe, navodi se u internim dokumentima.

Umjesto da objavi te rezultate ili nastavi s dodatnim istraživanjima u podnesku se navodi da je Meta prekinula daljnji rad i interno proglasila da su negativni rezultati istraživanja kompromitirani postojećim medijskim narativom o tvrtki.

Unatoč tome, zaposlenici su privatno uvjeravali Nicka Clegga, tadašnjeg šefa globalne javne politike Mete, da su zaključci istraživanja valjani.

Nielsenovo istraživanje doista pokazuje uzročni utjecaj na društvenu usporedbu, napisao je navodno jedan neimenovani istraživač (uz emoji nezadovoljnog lica). Drugi zaposlenik izrazio je zabrinutost da bi prikrivanje negativnih rezultata bilo poput postupaka duhanske industrije koja je provodila istraživanja, znala da su cigarete štetne, a informacije zadržala za sebe.

Unatoč vlastitim dokazima o uzročnoj vezi između proizvoda i negativnih učinaka na mentalno zdravlje, u podnesku se tvrdi da je Meta američkom Kongresu rekla kako nema mogućnosti kvantificirati štetnost svojih proizvoda za tinejdžerice.

U priopćenju objavljenom u subotu, glasnogovornik Mete Andy Stone izjavio je da je istraživanje zaustavljeno jer mu je metodologija bila manjkava te da tvrtka marljivo radi na poboljšanju sigurnosti svojih proizvoda.

Cjelokupni zapis pokazat će da više od desetljeća slušamo roditelje, istražujemo teme koje su najvažnije i provodimo stvarne promjene kako bismo zaštitili tinejdžere, rekao je glasnogovornik Mete, prenosi Reuters.