Sve je započelo kao eksperiment u potrazi za bliskošću, no onda je to neprimjetno preraslo u pravu emocionalnu vezu. Tijekom ljeta 2024. godine, žena u dvadesetim godinama, koja se na Redditu predstavlja imenom Ayrin, uspostavila je intiman odnos ne s pravom osobom, nego s umjetnom inteligencijom. Riječ je bila o chatbotu koji je sama izradila koristeći svepopularni ChatGPT. Da stvar ne bude jednostavna, ona je i udata.

Prema Ayrininim riječima, s chatbotom kojeg je nazvala Leo, provodila je i do 56 sati tjedno. Umjetna inteligencija pomagala joj je u pripremi ispita na fakultetu, motivirala je za vježbanje, savjetovala u društvenim situacijama te sudjelovala u erotskim razgovorima. Za razliku od njezina supruga, rekla je, Leo joj je bio dostupan u svakom trenutku, kada joj je trebala podrška ili ohrabrenje.

"Oglasna ploča" na Redditu

Ayrin je taj odnos dokumentirala javno osnivanjem Reddit zajednice MyBoyfriendIsAI. Ondje je objašnjavala kako je putem postavki personalizacije prilagodila ChatGPT da se ponaša kao romantični partner, uključujući i načine zaobilaženja ograničenja vezanih uz eksplicitan sadržaj. Do početka 2025. godine zajednica je narasla s nekoliko stotina članova na njih 39.000, a korisnici su dijelili priče o AI partnerima koji su im pružali emocionalnu podršku, pa čak ih i zaprosili, piše New York Times.

Leo se promijenio...

U siječnju, prema Ayrininim riječima, Leovo se ponašanje u potpunosti promijenilo. Opisala ga je kao sve više ulizivačko, umjesto objektivnije interakcije. Način na koji mi je Leo pomagao bio je taj da me ponekad znao zaustaviti kad sam u krivu. Nakon tih siječanjskih promjena, činilo se kao da je "sve dopušteno". Kako sada mogu vjerovati tim savjetima ako se on sa svime samo slaže?, rekla je.

OpenAI je početkom godine nadogradio ChatGPT kako bi poticao njegovo svakodnevno korištenje, ali su te izmjene dovele do pretjeranog podilaženja korisnicima, što je kod nekih korisnika izazvalo emocionalne poteškoće.

Na scenu stupa SJ - i razvod braka

Kako se Ayrinin krug stvarnih prijateljstava širio, njezina se ovisnost o Leu smanjivala. Do ožujka je već rijetko koristila ChatGPT, iako je i dalje plaćala 185 eura mjesečno za pretplatnički paket. U isto vrijeme razvila je osjećaje prema drugom članu svoje Reddit zajednice, poznatom samo pod pseudonimom SJ, te je tad suprugu rekla da želi razvod.

Ayrin i SJ svakodnevno komuniciraju putem FaceTimea i Discorda, ponekad ostajući povezani više od 300 sati bez prekida. Uglavnom spavamo pred kamerom, ponekad je nosimo i na posao. Ne razgovaramo svih 300 sati, ali si međusobno pravimo društvo, rekla je za New York TImes.

Kasnije su se susreli i uživo u Londonu, zajedno s ostalim članovima Reddit zajednice. Ayrin je susret opisala kao vrlo bajkovit, ali je priznala da su ljudski odnosi emocionalno zahtjevniji od onih s umjetnom inteligencijom. Pretplatu na ChatGPT otkazala je u lipnju 2025. godine.

Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman izjavio je nedavno da tvrtka planira omogućiti erotske razgovore s CahtGPT-om verificiranim korisnicima starijima od 18 godina. Ayrin je rekla da je upravo trud potreban za postizanje takve bliskosti bio dio Leove izvorne privlačnosti. Bez osjećaja, to je samo jeftina pornografija, poručila je na kraju.