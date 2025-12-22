Švicarska mora učiniti više kako bi zaštitila djecu od rizika koje donose društvene mreže, izjavila je u nedjelju ministrica unutarnjih poslova Elisabeth Baume-Schneider, signalizirajući da je otvorena za potencijalnu zabranu korištenja platformi za mlade.tri vijesti o kojima se priča U potpunosti isti Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve 5 godina usamljenosti Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa Visoko na litici Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Nakon nedavne australske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Baume-Schneider je za novine SonntagsBlick izjavila da bi Švicarska trebala razmotriti slične mjere.
Rasprava u Australiji i Europskoj uniji je važna, a mora se provesti i u Švicarskoj. Otvorena sam za zabranu društvenih mreža, rekla je ministrica, članica lijevocentrističkih Socijaldemokrata.
Detaljne rasprave započet će u novoj godini na temelju izvješća o tom pitanju, najavila je Baume-Schneider.
Društvene mreže moraju preuzeti odgovornost za ono što djeca i mladi konzumiraju, istaknula je.
Australska zabrana dobila je pohvale mnogih roditelja i skupina koje se zalažu za dobrobit djece, a kritizirale su je velike tehnološke tvrtke i zagovornici slobode govora.
Ranije ovog mjeseca, parlament švicarskog kantona Fribourg glasao je za zabranu korištenja mobitela u školi za djecu do 15. godine.