Više od polovice Nijemaca podržava zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, prema istraživanju koje je proveo Institut Insa za nedjeljno izdanje visokotiražnog lista Bild.

Anketa je pokazala da je 60 posto ispitanika za takvu zabranu, dok se 24 posto protivi. Ukupno 10 posto reklo je da ih to ne zanima, a 6 posto nije odgovorilo ili nije sigurno.

Anketa dolazi u trenutku kada je Australija ovog tjedna uvela nova pravila koja ograničavaju korištenje društvenih mreža za mlade.

Od 10. prosinca djeca i tinejdžeri mlađi od 16 godina u Australiji više ne smiju imati račune na mnogim velikim platformama, uključujući Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube, X, Reddit i Twitch.

Kontroverzni zakon donesen je krajem 2024. i sada je stupio na snagu.

Za potrebe ankete, institut za istraživanje javnog mnijenja Insa intervjuirao je u Njemačkoj 1003 osobe 11. i 12. prosinca.