Odgovoru na pitanje kako će izgledati budućnost automobila i prijevoza, čini se, najbliži je Waymo. Googleova kompanija jedan je od pionira razvoja autonomnih automobila te sve statistike pokazuju kako je njihova tehnologija bolja, odnosno sigurnija za volanom od ljudi. Njihovi robotaksiji, naravno, nisu savršeni, u što smo se uvjerili više puta, no u većini nesreća čija je krivnja djelomično ili potpuno na Waymu, nije bilo težih ozljeda i poginulih osoba.

Ovih dana saznali smo u kojim se još situacijama njihovi robotaksiji ne snalaze dobro i mogu predstavljati opasnost za sudionike u prometu. Tome su mogli svjedočiti stanovnici San Francisca jer su se neki Waymovi robotaksiji prije nekoliko dana zaustavili nasred ceste pa čak i nasred nekih raskršća s upaljena 4 žmigavca, blokirajući promet.

Nestanak struje

Do problema s robotaksijima došlo je zbog nestanka struje u dijelu San Francisca, zbog kojeg su prestali raditi semafori u tom gradu. Do nestanka struje došlo je zbog požara koji je izbio u subotu jednoj od trafostanica kompanije PG&E, a u jednom trenutku u mraku je bilo oko 130 tisuća stanovnika. Srećom, već sljedećeg jutra situacija se značajno popravila i struja se vratila u većinu kućanstava.

Kako bi izbjegli potencijalne probleme sa svojim vozilima u takvoj situaciji, iz Wayma su odlučili prekinuti sa svojim servisom dok se situacija ne stabilizira. U objavi za javnost poručili su kako njihovi timovi surađuju s gradskim dužnosnicima kako bi ponovno uspostavili svoje usluge. Što se tiče aktivnih vožnji, većina njih je dovršena prije nego su automobili zaustavljeni uz cestu ili su se vratili na Waymova parkirališta.

Reagirao i Musk

Kako je za CNBC objasnila glasnogovornica tvrtke Suzanne Philion, Waymo Driver napravljen je tako da neispravne ili ugašene prometne signale tretira kao četverosmjerna raskrižja sa znakom stop, no zbog razmjera nestanka struje došlo je do situacija u kojima su vozila ostajala zaustavljena dulje nego je uobičajeno, kako bi potvrdila stanje na pogođenim raskrižjima. U vrhuncu gužvi to je, objasnila je Philion, pridonijelo dodatnom zastoju i usporavanju prometa.

Ovu je situaciju iskoristio i Elon Musk čija Tesla razvija konkurentski robotaksi servis (iako značajno zaostaje za Waymom). On je na platformi X napisao kako nestanak struje nije utjecao na njihove robotaksije. Ipak, objašnjavaju na CNBC-u, postoji jedna velika razlika između ovih kompanija, a to je da Tesla uopće ne nudi uslugu robotaksija bez vozača u tom gradu.

Iako Teslina aplikacija omogućuje korisnicima pozivanje robotaksija, riječ je o vozilima kojima upravlja tehnologija FSD (Full Self-Driving), no u tim vozilima mora biti sigurnosni vozač koji će nadzirati tehnologiju i, ako bude potrebe, reagirati.