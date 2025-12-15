Elon Musk napravio je novi korak prema onome što obećava godinama i što bi trebalo biti jedan od dva glavna Teslina proizvoda budućnosti koji bi kompaniji trebali donijeti tržišnu vrijednost od više bilijuna dolara. To, kako je više puta naglasio, nisu sami električni automobili, već su to robotaksi servis i roboti.

Novi veliki korak napravljen je s robotaksijima te je, nakon godina testiranja s asistentima u vožnji (autopilot i FSD), Tesla u lipnju u Austinu napokon pokrenula svoj robotaksi servis. No iako je Teslina tehnologija zaista upravljala tim automobilima, u njemu se nalazio i sigurnosni vozač spreman za reakciju u slučaju ako tehnologija zakaže.

Bez sigurnosnog vozača

Tesla (i regulatori) sada toliko vjeruju toj tehnologiji da sigurnosni vozači više nisu potrebni. Tijekom jednog nedavnog hackatona u xAI-u, Elon Musk je rekao kako će Tesla do kraja godine ukloniti sigurnosnog vozača iz svojih testnih automobila. S obzirom na to da je šef Tesle poznat po probijanju rokova, mnogi su bili skeptični prema toj najavi, no u ovom slučaju odgoda i kašnjenja - nema. Naime, jedan je korisnik platforme X objavio videozapis Teslinog automobila koji se po Austinu vozi bez vozača, odnosno bez čovjeka na prednjem sjedištu.

Ova je vijest izazvala oduševljenje među obožavateljima ove tvrtke koji su u Austinu pokušali naručiti vožnju robotaksijem u kojem će biti jedini putnici, bez vozača, no ta mogućnost im ipak nije bila dostupna. Musk je naknadno objasnio kako se za početak ta opcija samo testira i još nije moguće naručiti Teslu bez sigurnosnog vozača, no jasno je kako je to sljedeći veliki korak za ovu tvrtku.

U Tesli su iznimno uzbuđeni zbog početka testiranja, a šef odjela za umjetnu inteligenciju Ashok Elluswamy na društvenoj mreži X komentirao je na vijest o robotaksijima bez vozača: “I tako počinje”.

Plan je milijun robotaksija

Bit će zanimljivo vidjeti kako će se Teslini robotaksiji snaći na cestama bez sigurnosnog vozača, a ako testiranja prođu bez problema i nekih većih grešaka njihovih autonomnih vozila, to će biti veliki uspjeh za Muska i kompaniju te će investitorima pokazati da su na dobrom putu, usprkos brojnih problemima i padu prodaje njihovih električnih vozila.

Nakon Austina, Tesla ima daljnje ambiciozne planove o širenju svoje mreže robotaksija te je Muskov dugoročni plan da kroz nekoliko godina na cestama bude čak - milijun robotaksija. Ako u tome uspije te ako zadovolji još nekoliko strogih kriterija koje je dogovorio s upravnim odborom Tesle, bit će mu odobren paket plaća težak nestvarnih bilijun dolara.

