Elon Musk više je puta naglasio kako su robotika i robotaksiji, odnosno autonomna vozila ključ Tesline budućnosti, dok su sami električni automobili pali u drugi plan. No Musk ne želi tu budućnost predugo čekati i želi da se funkcionalni humanoidni roboti što prije pojave u prodaji te da se njihovi robotaksiji brzo prošire po američkim gradovima.

Tijekom prošlomjesečne konferencije tako je spomenuo kako do kraja 2025. očekuje Tesline robotaksije u osam do deset gradova te da će se broj robotaksija do tada povećati na više od tisuću. S obzirom na to da je do kraja godine ostalo još mjesec i pol, nema previše vremena da svoje ambiciozne najave pretvori u stvarnost.

Optimus

Musk je prilično ambiciozan i oko Teslina humanoidnog robota Optimus. Vjeruje kako će nam taj robot jednog dana postati kućni pomoćnik, a osim klasičnih poslova poput čišćenja, peglanja i slično, jednom bi umjesto ljudi mogao ići i u šoping. Njegova proizvodnja, prema šefu Tesle, trebala bi početi do kraja sljedeće godine. Iako je Tesla tijekom godina ostvarila veliki napredak s Optimusom, ako žele da robot bude u potpunosti finaliziran do kraja sljedeće godine, pred njima je jako puno posla.

Konačni Muskov cilj je stvaranje, kako je to jednom nazvao, vojske robota i godišnja proizvodnja od čak milijun komada, što je jedan od više uvjeta koje treba ostvariti kako bi dobio paket plaća težak nevjerojatnih bilijun dolara. Također, još jedan od uvjeta za taj paket plaća je i milijun robotaksija na cestama.

Najteža godina života

A da bi se Teslini automobili vozili američkim cestama bez vozača, a roboti kretali i ponašali poput ljudi, ključnu će ulogu imati Teslin tim za umjetnu inteligenciju.

S jedne strane, zaposlenicima je to zasigurno veliki izazov i nema sumnje da bi mnogi htjeli raditi na takvim revolucionarnim projektima. No pitanje je bi li pristali na drugu stranu medalje. Ta druga strana medalje je ono što zaposlenike odjela za umjetnu inteligenciju čeka i što im je na nedavnom sastanku objasnio potpredsjednik odjela za razvoj AI-a u Tesli Ashok Elluswamy. On je zaposlenicima koji rade na projektima razvoja autopilota i Optimusa rekao kako će sljedeća godina biti “najteža godina” u njihovim životima.

Naime, kako bi ispunili velike i ambiciozne ciljeve koji su stavljeni pred njih, morat će raditi “jače nego ikada prije”. S obzirom na to da su upravo ta dva odjela od ključne važnosti za budućnost, jasno je kako će najveći pritisak biti upravo na njima tako da je jasno na što je Elluswamy mislio kada im je najavio pakleno razdoblje koje im slijedi.

Izvor: Business Insider

