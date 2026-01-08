Jedno predstavljanje na ovogodišnjem tehnološkom sajmu CES 2026 u SAD-u natjeralo je brojne posjetitelje da zastanu i obrate pažnju. Lovense, tvrtka najpoznatija po seksualnim igračkama povezanima s aplikacijama na mobitelu, predstavila je AI lutku za odrasle, koja spaja fizičku prisutnost s trajnim razgovorom.

Lutka u prirodnoj veličini, nazvana Emily, ima silikonsku kožu, potpuno pomičan unutarnji kostur te ograničenu mimiku lica, uključujući pomicanje usta, s ciljem da njezine interakcije s korisnicima djeluju izražajnije i uvjerljivije.

Prema Lovenseu, mehanički aspekt lutke Emily je sporedan u odnosu na softver. Ono što Emily izdvaja nije samo što može učiniti u određenom trenutku, nego i ono što njezin AI sustav pamti. Emily može voditi razgovore, prisjećati se prijašnjih interakcija i postupno prilagođavati osobnost korisnikovim sklonostima, čime s vremenom akumulira iskustvo odnosa.

Emily se putem Bluetootha povezuje s mobilnom aplikacijom Lovense, što omogućuje interakciju s umjetnom inteligencijom koja je pogoni i kada korisnik nije fizički uz samu lutku. Portal CNET piše da su i fizičke značajke i elementi osobnosti prilagodljivi te da lutka može slati selfije koje generira umjetna inteligencija na zahtjev korisnika. CNET piše da tijekom predstavljanja nisu mogli isprobati značajke tog AI chata.

Tijekom demonstracije na CES-u Lovense je Emily predstavljao manje kao seksualni proizvod, a više kao oblik društva. Na internetskoj stranici tvrtke navodi se da Emily može pomoći u izgradnji samopouzdanja kroz povezanost bez osuđivanja te sigurno, intimno izražavanje kroz istraživanje. Takav pristup smješta lutku Emily u širi ekosustav koji povezuje hardver, softver i dugoročnu personalizaciju temeljenu na strojnom učenju.

Lovense navodi da će cijena Emily iznositi približno od 3700 do 7400 eura, s isporukom planiranom za 2027. godinu, dok su online rezervacije dostupne uz polog od oko 185 eura.