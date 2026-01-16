OpenAI je bez velike najave ušao u izravnu utrku s dobro poznatim online servisom za prevođenje Google Translate, pokrenuvši zasebnu stranicu ChatGPT Translate, koja pokazuje ambicije znatno šire od običnog copy-paste alata.

Ta nova web stranica omogućuje prijevod teksta na pedeset jezika i na prvi pogled nalikuje poznatim rješenjima poput spomeutog Googleovog servisa. Pažljivijim pregledom, međutim, sadržaj stranice pokazuje da OpenAI planira proširiti prijevod i na govor, slike te dodatne jezične prilagodbe.

Niže na toj stranici OpenAI nagovještava buduće opcije prevođenja govora ili slika, primjerice fotografija prometnih znakova u nekoj drugoj zemlji. Za sada nije naveden vremenski okvir u kojem bi glasovni ili vizualni prijevodi mogli postati dostupni, piše CNET.

Pokretanje ChatGPT Translatea dolazi u trenutku kada Google snažno ubrzava vlastiti razvoj prijevoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji, uključujući simultano prevođenje putem slušalica i nove alate za učenje jezika. Tijekom 2024. godine Google je u svoju uslugu prevođenja dodao sto deset novih jezika.

Iz OpenAI-ja nisu izravno komentirali novu stranicu, navodi CNET, ali su naveli da tvrtka radi na tome da ChatGPT-ove jezične sposobnosti budu "još bolje", pozivajući se na novi standard koji se koristi za procjenu učinkovitosti sustava umjetne inteligencije u različitim jezicima i kulturnim okruženjima u Indiji.