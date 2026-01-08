Nakon što je "pokorio svijet" s ChatGPT-om, OpenAI želi isto napraviti i sa svojim "zdravstvenim" chatbotom. Naime, predstavili su ChatGPT Health, koji bi trebao korisnicima omogućiti sigurno povezivanje medicinskih podataka i aplikacija za wellness s OpenAI-jevom umjetnom inteligencijom.

Kako ističu iz OpenAI, ChatGPT Health nije namijenjen dijagnosticiranju ili liječenju, već bi trebao pomoći korisnicima da se snađu u svakodnevnim pitanjima vezanima uz bolje zdravstveno stanje.

ChatGPT Health je još jedan korak prema pretvaranju ChatGPT-a u osobnog super-asistenta koji vas može podržati informacijama i alatima za postizanje vaših ciljeva u bilo kojem dijelu vašeg života, napisala je Fidji Simo, izvršna direktorica aplikacija u OpenAI-ju, u objavi na Substacku.

Iz OpenAI poručuju kako se sve datoteke, razgovori i povezane aplikacije u ChatGPT Healthu pohranjuju odvojeno od ostalih chatova te da ti podaci neće biti upotrebljavani izvan njega niti korišteni za treniranje drugih OpenAI-jevih modela.

U izgradnji ChatGPT Healtha surađivali su s tvrtkom b.well koja će korisnicima omogućiti infrastrukturu za povezivanje zdravstvenih podataka s ChatGPT Healthom.

ChatGPT Health (Foto: OpenAI)

Među aplikacijama koje će korisnici moći povezati s ChatGPT Healthom su Apple Health, MyFitnessPal, Weight Watchers, Peloton i drugi. Dovoljno je u postavkama odabrati povezivanje s pojedinim alatom ili aplikacijom.

Sada, uz umjetnu inteligenciju, svatko može imati svakodnevnog pratitelja koji će mu pružiti podršku na putu do zdravlja. Umjesto da sami pokušavaju protumačiti savjete o prehrani, ljudi traže od ChatGPT-a da pogleda jelovnik restorana ili nutritivne vrijednosti proizvoda kako bi shvatili što odgovara njihovim prehrambenim potrebama. Kada naiđu na zid u teretani, obraćaju se ChatGPT-u za ideje i motivaciju da ostanu aktivni. Pomažući ljudima da donose bolje odluke u trenutku i drže se zdravih navika, umjetna inteligencija može učiniti upravljanje zdravljem kontinuiranom praksom koja se čini ostvarivom umjesto preopterećenom, istaknula je Simo.

Naglasili su kako je ChatGPT Health razvijen "u bliskoj suradnji s liječnicima", ali nisu precizirali što to točno znači.

ChatGPT Health zapravo je prirodan razvoj ChatGPT-a jer su brojni korisnici već postavili medicinske i zdravstvene upite chatbotu. Iz OpenAI-ja ipak napominju kako ChatGPT Health ne može zamijeniti liječnika ili davati konkretne medicinske savjete.

Za sad će biti dostupan tek maloj skupini ranih korisnika, a pristup će se postupno širiti sljedećih tjedana.