Prošlo je 3 godine od kada se pojavio ChatGPT, alat koji je radikalno promijenio naše svakodnevne internetske navike. Od tada je OpenAI predstavio više modela svog chatbota, a osim tekstualne generativne umjetne inteligencije, danas imamo AI alate za slike, glazbu i video.

Jedna stvar koja je konstantna od tada jest da se u alatima OpenAI-a nisu prikazivali oglasi, a ranije je prvi čovjek ove tvrtke Sam Altman komentirao kako su oglasi na ChatGPT-u “posljednje utočište”. Nedavno je ipak ublažio svoj komentar te je dao do znanja kako je otvoren za ideju o oglasima: Nisam u potpunosti protiv toga. Postoje neka područja u kojima mi se oglasi sviđaju. Mislim da su oglasi na Instagramu pomalo cool.

Već na temelju takvog komentara bilo je jasno kako se i OpenAI polako priprema za uvođenje oglasa za svoj chatbot na kojem trenutačno, dakle, nema reklama. ChatGPT može se potpuno besplatno koristiti, no za najjače modele potrebno je plaćati mjesečnu pretplatu koja se kreće od 23 do 229 eura mjesečno za verziju Pro.

ChatGPT već zna sve o vašim navikama i potrebama

Prema nedavnim medijskim natpisima, čini se kako bi kompanija uskoro mogla povećati izvore prihoda s prikazom oglasa uz odgovore umjetne inteligencije. Jedan inženjer je, proučavajući kod testne verzije ove aplikacije za Androide, otkrio kako kompanija priprema različite vrste oglasa (klasični oglasi, oglasi uz rezultate pretraživanja i karusel oglasi), što je znak da bi se reklame jako brzo mogle pojaviti i u verziji ovog chatbota dostupnoj svima.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će izgledati oglasi kada se jednom pojave, a s obzirom na to da ChatGPT sada zna jako puno stvari o svojim korisnicima (možda čak više nego i Google), za očekivati je visoku personalizaciju i reklame koje će im nuditi upravo ono što traže i trebaju.

Iako OpenAI zarađuje veliki novac, njihovi su troškovi puno veći - spominje se oko 22 milijarde dolara ulaganja tijekom ove godine u računalne čipove, podatkovne centre i drugu digitalnu infrastrukturu potrebnu za razvoj i treniranje umjetne inteligencije. Zanimljivo, prema jednoj analizi HSBC-a, ne treba očekivati da će ova kompanija postati profitabilna do kraja desetljeća, ponajviše zbog rastućih troškova ulaganja i iznajmljivanja cloud infrastrukture.

Upravo u tome leži razlog zašto se Altman okreće tom posljednjem utočištu jer iako OpenAI može očekivati značajan porast porast prihoda kroz pretplate na njihov chatbot, troškovi bi trebali rasti puno brže pa je potreban dodatan izvor prihoda - oglasi.

