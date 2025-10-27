Mnogi bez ChatGPT-a više uopće ne mogu zamisliti svoju svakodnevicu, a čini se kako bi u budućnosti OpenAI, odnosno alati ove kompanije kojom upravlja Sam Altmana, zaista mogli postati sveprisutni u našim životima. Osim što ChatGPT sve većem broju ljudi zamjenjuje guglanje pa, umjesto klasičnog pretraživanja, odgovore traže direktno od umjetne inteligencije, sve je više fotografija i videa koje se objavljuju na društvenim mrežama, a koje su generirane upravo putem njihovih AI alata. Posebno su impresivni videozapisi napravljeni putem Sore 2 te pokazuju koliko je napredovala ova tehnologija, ali i koliko je danas teško razlikovati računalno generirani sadržaj od stvarnog sadržaja.

Prema informacijama koje su krajem prošlog tjedna objavljene na tehnološkim portalima, OpenAI sada razvija još jedan AI alat koji bi se mogao pokazati prilično popularnim. Riječ je o alatu za generiranje glazbe iz teksta, ali i uploada glazbenih isječaka.

Ne zna se kada će biti dostupan

Na razvoju tog alata trenutačno rade sa studentima s Juilliard Schoola koji im pomažu pri stvaranju podataka za treniranje. Prema izvorima upoznatim sa situacijom, cilj OpenAI-a je napraviti alat koji bi npr. osobi koja pjeva, stvorio odgovarajući gitarsku pratnju za tu pjesmu. Također, isti bi se alat mogao iskoristiti za stvaranje glazbe kao pozadine postojećim videozapisima i slično.

Trenutačno nije poznato kako novi OpenAI-jev alat napreduje, odnosno do koje su faze razvoja dogurali tako da možemo samo nagađati kada će biti dostupan svima. Za one koji žele AI glazbu, već neko vrijeme postoji više različitih alata koji samo na temelju tekstualnog upita mogu stvoriti i glazbu i otpjevati ono što želite čuti.

Kakve su mogućnosti umjetne inteligencije na ovom tržištu najbolje pokazuje AI pjesma Drakea i Weeknda koja je mnoge oduševila, iako ju je u potpunosti stvorila AI. U budućnosti očekujemo da bi YouTube i društvene mreže mogli biti preplavljeni takvim AI pjesmama, no nadamo se kako tehnologija, barem u kreativnoj industriji i umjetnosti, neće zamijeniti ljude.

Izvor: Tech Crunch