Kao da roditelji proteklih godina nisu imali dovoljno problema s pretjeranim (ponekad i opasnim) korištenjem tehnologije njihove djece, a sada su se pojavili novi veliki izazovi o kojima treba razmišljati i na njih reagirati. Riječ je, naravno o umjetnoj inteligenciji i sve popularnijim AI chatbotovima koji su mnogima postali svakodnevica. Da je riječ sve samo o ne bezazlenim alatima, pokazuju i neki slučajevi samoubojstava tinejdžera zbog kojih roditelji krive prvenstveno AI alate, odnosno kompanije koje su ih razvile.

Djeca, ponekad i bez znanja roditelja, često komuniciraju s takvim alatima koji su, kako je to više puta dokazano, sve samo ne savršeni te mogu izmišljati, lagati pa čak i manipulirati ljudima, pogotovo djecom koja s njima razgovaraju baš kao s ljudima. Povjeravaju im se, vjeruju im i slučaju njihove savjete.

Seksualni elementi

Istraživanje sigurnosne kompanije Aura pokazalo je kako značajan broj djece komunicira s AI chatbotovima, a što je naročito opasno, ta komunikacija uključuje i nasilje, među inim i seksualno nasilje. U njihovoj studiji sudjelovalo oko 3 tisuće djece između 5 i 17 godina i to onih čiji su roditelji koristili Aurine alate roditeljskog nadzora i kontrole, a pored toga provedena je i tradicionalna ankete. U istraživanju je obuhvaćeno čak 90 chatbotova - od onih najpoznatijih pa do malih i manje poznatih alata za koje većina ljudi nije nikada čula.

Veliki broj djece (njih oko 42 posto) AI chatbotove prvenstveno koristi za komunikaciju i prijateljski razgovor te u biti takve modele tretiraju kao ravnopravne sugovornike. No među tom grupom, 37 posto razgovora korisnika uključivalo je prizore nasilje - fizičko nasilje, agresiju, prisilu i slično, dok je polovica takvih razgovora imala seksualne elemente.

Istraživanje pokazuje kako veliki broj maloljetnika komunicira s AI o sadržaju koji je psihološki i moralno neprikladan za njihove razvojne faze, a zanimljivo je kako je najviše nasilnih tema bilo među djecom od 11 godina (44 posto takvih interakcija), dok je vrhunac romantičnog i seksualnog ponašanje, odnosno takvog oblika ponašanja koji uključuje koketiranje i seksualno igranje uloga zabilježen kod djece s 13 godina.

Digitalni Divlji zapad

Kao i da sve to nije dovoljno, podaci Aure pokazuju i kako su djeca koja su s AI komunicirala o nasilju pisala više od tisuću riječi dnevno, što pokazuje da je nasilje snažan pokretač angažmana, odnosno zadržavanja mladih u razgovorima.

Svemu tome treba dodati kako je Aura identificirala više od 250 različitih AI chatbotova, od kojih većina nema jasnih ograničenja za maloljetnike. To je, naglašavaju na stranici Futurism, digitalni Divlji zapad koji nije reguliran te u tom virtualnom svijetu djeca nisu zaštićena i izložena su štetnom sadržaju.

Svi ovi rezultati su, dakle, itekako zabrinjavajući i još su jedan dokaz kako se odnos djece i tehnologije može oteti kontroli. Tehnološke kompanije, kao i regulatori, očito je, sigurno neće zaštiti djecu od brojnih opasnosti koje prijete od AI-a te je na roditeljima da razgovaraju s njima, educiraju ih o tim opasnostima te nadziru njihovo ponašanje na internetu i u komunikaciji s umjetnom inteligencijom.

Izvor: Futurism