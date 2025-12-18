Pretposljednja epizoda šeste sezone emisije ''Startaj Hrvatska'' ove nedjelje u 16 sati na Novoj TV podsjeća nas na sve proizvođače koji su obogatili ovu sezonu svojim proizvodima te se oni prisjećaju svog puta i što su sve prošli, od ideje do proizvoda na prepoznatljivim plavim policama SPAR i INTERSPAR trgovina.

Osmero kandidata službeno je zakoračilo na tržište, a ova epizoda uoči velikog finala fokusira se na osvrt na dug i zahtjevan put koji su prošli kako bi stigli do tog cilja. Prikazat će se sjećanja na svečani početak prodaje i činjenice da ulazak na police predstavlja povjerenje kupaca i početak stvarnog tržišnog puta. Gledatelji će ponovno vidjeti prve reakcije kandidata kada su ugledali svoje proizvode na policama velikog trgovačkog lanca SPAR Hrvatska.

Tomislav Juretić, koji je u projektu predstavio osvježavajuća pića Mist, opisat će smirenje i ponos nakon višemjesečnog vrtloga obaveza. Mario i Ana Tereza Želinski prisjetit će se dana lijepljenja tisuće etiketa na svoje nutKat proizvode, a Nikolina Perša iz Smočnice podijelila je nade u uspjeh novog dizajna ambalaže za njezine snack pločice Pločke. Marcela i Dragutin Marković govorit će o posebnom osjećaju kada je su njihove bučine sjemenke prelivene čokoladom ChoCo stale uz etablirane brendove, Ivona Poljak će priželjkivati stalne narudžbe za svoj Cookie Box, a Anita i Ante Habada priznat će da im se i dalje čini kao da se sve vezano uz Lješnjak Habada u ovom projektu dogodilo preko noći. Svoj trenutak osvrta imat će i Martina Ćustić koja je u projektu s kremom Derma Support, kao i istarski pčelar Filip Raponja koji stoji iza brenda Plan Bee.

U završnom dijelu epizode kandidati će s voditeljicom Mijom otvoreno razgovarati o svojim očekivanjima uoči finala, strahovima koje su nadvladali i trenucima koji su obilježili njihov put. Projekt ulazi u završnu fazu i napetost raste jer se bliži odluka o tome čiji će proizvod osvojiti titulu HIT proizvoda sezone, a sljedeće nedjelje proći ćemo kroz sve proizvode koji su obilježili sezonu prije samog proglašenja pobjednika.

Proizvode projekta ''Startaj Hrvatska'' potražite na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, a nedjeljom na Novoj TV pratite šestu sezone te saznajte tko će ove godine biti proglašen HIT proizvodom godine