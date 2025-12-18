Jedan od razloga zašto dio tehnoloških stručnjaka sa zapada upozorava na opasnost pretjerane regulative umjetne inteligencije jest strah da bi “druga strana”, odnosno hakeri, teroristi ili vlade nekih drugih država mogle razvijati AI bez takvih ograničenja. To bi značilo da bi mogli ostvariti veći napredak na tom polju, napraviti bolje alate ili čak kibernetička, kemijska ili druga opasna oružja koje bi onda mogli iskoristiti u nekakvim pravim ili virtualnim sukobima.

A da je umjetna inteligencija itekako zanimljiva teroristima i militantnim skupinama, upozorili su američki stručnjaci za kibernetičku sigurnost i obavještajci.

Kako prenose na ABC Newsu, militante grupe poput IS-a počele su eksperimentirati s AI alatima.

S umjetnom inteligencijom, čak i mala grupa koja nema puno novaca može imati utjecaj, komentirao je za ABC John Laliberte, stručnjak za sigurnost koji je radio u Nacionalnoj agenciji za sigurnost.

Širenje propagande, lažnih vijesti i regrutacija

Umjetnu inteligenciju mogu koristiti za brzo širenje svoje propagande i dezinformacija na društvenim mrežama. Također, jednostavno i brzo mogu stvarati lažni sadržaj poput fotografija ili videozapisa koji može privući mlade i one male starije, što im olakšava regrutaciju novih članova. AI alati koji su se pokazali odličnim prevoditeljima sada se koriste i za prijevod teksta na više jezika, što je još jedan način s kojim militanti mogu ostvariti veći doseg.

Takav lažni sadržaj napravljen uz pomoć umjetne inteligencije, zahvaljujući društvenim mrežama i algoritmima, može se masovno širiti i izazvati strah, polarizaciju i mržnju. Među inim, navode se primjeri manipulacija lažnih slika poput krvavih i zapuštenih beba u bombardiranjem zgradama koje je stvorila AI tijekom rata između Izraela i Hamasa, a koje su objavljivane po različitim platformama kako bi regrutiralo nove članove. Slično je bilo i nakon terorističkog napada u Rusiji, kada je IS koristi AI videozapise napravljene kako bi s njima širili propagandu i privlačili nove članove.

Dok se do sada AI koristi, dakle, prvenstveno za propagandne aktivnosti i regrutiranje, sigurnosni stručnjaci strahuju od puno opasnijih scenarija. Kako se ova tehnologija već sada masovno koristi za kodiranje, jasno je kako se u rukama kriminalca i terorista može iskoristiti za pisanje zlonamjernog koda te pokretanje kibernetičkih napada, a kao jedan od najgorih scenarija spominje se mogućnost razvoja biološkog i kemijskog naoružanja. U slučaju pomoći ove tehnologije, za tako nešto ne bi bile potrebne stručne osobe s velikim znanjem na tom području, već samo nekakav AI alat koji će dati detaljne upute.

