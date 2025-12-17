Gotovo svi tehnološki stručnjaci uvjereni su kako će na našu budućnost radikalno utjecati dvije stvari – umjetna inteligencija i robotika. Posljednjih godina znatno se ubrzao razvoj robota, a u tu granu milijarde dolara ulažu najveće svjetske kompanije koje se pripremaju za revoluciju koja bi jednom u naša kućanstva, trgovine i tvornice trebale donijeti brojne (humanoidne) robote koji bi nam trebali olakšati posao ili nas zamijeniti na njima.

No u isto vrijeme dok se govori o "usponu robota", vjerojatno najpoznatija robotska kompanija (barem za širu javnost) i jedan od pionira robotike u kućanstvima objavila je bankrot. O problemima iRobota nedavno smo pisali – oni su kulminirali nakon što je Amazon odustao od planirane akvizicije kompanije početkom prošle godine. Dogovoreno je preuzimanje teško 1,7 milijardi dolara, no zbog američkih i europskih regulatora do preuzimanja ipak nije došlo. Nakon toga iRobot je otpustio više od 30 posto zaposlenih, a suosnivač i bivši CEO Colin Angle najavio je povlačenje s pozicija izvršnog direktora i predsjednika upravnog odbora.

Tužna priča

Prvi čovjek Amazona Andy Jassy tada je napore regulatora da blokiraju akviziciju nazvao tužnom pričom, a ta će priča na kraju, to je sada očito, zaista imati tužan kraj. U razgovoru za CNBC Angle je komentirao kako je Amazonova akvizicija bila "najodrživiji put" za iRobot i njegovu globalnu konkurentnost, no umjesto toga proglašen je bankrot. Naglasio je i kako bi ovaj slučaj trebao biti upozorenje svim regulatorima i nadzornim tijelima za tržišno natjecanje.

U razgovoru s novinarima izrazio je veliko razočaranje situacijom te je, prema njemu, bankrot iRobota tragedija za potrošače, robotsku industriju te američku inovativnu ekonomiju.

On je, zajedno s još dvama istraživačima s MIT-ja, još 1990. osnovao iRobot. Dok su na početku razvijali vojne i obrambene tehnologije za vladu, postali su najpoznatiji nakon što su 2002. lansirali kućni robotski usisavač Roomba (koji je popularan i u brojnim hrvatskim kućanstvima) zahvaljujući kojem su postali dugogodišnji lider na tom tržištu.

Problemi su počeli s rastućom konkurencijom jeftinijih i brzo rastućih rivala iz Kine, nastavili su se s ograničenjem opskrbnih lanaca, a kulminirali su spomenutim odustajanjem Amazona od akvizicije. Stečaj je strukturiran tako da ipak omogućuje nastavak poslovanja pod restrukturiranom kontrolom, uz očuvanje operacija, aplikacija i podrške korisnicima, a kompaniju će privatizirati zajmodavac i glavni dobavljač Shenzhen Picea Robotics.