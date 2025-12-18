Dugogodišnji su pristupi liječenju raka poput kemoterapije, radioterapije i kirurških zahvata, usmjereni su na uništavanje zloćudnih stanica. No znanstvenici iz indijskog Naprednog centra za liječenje, istraživanje i obrazovanje o raku u Mumbaiju, pod vodstvom profesora Indraneela Mittre, postavljaju drugačije pitanje: što ako je ključ izlječenju raka u njegovu liječenju, a ne uništavanju?

Njihova ideja se nadovezuje na stariji rad dr. Harolda Dvoraka objavljen 1986. godine u stručnom časopisu New England Journal of Medicine, u kojem stoji da je rak vrlo sličan rani koja ne zacjeljuje. Profesor Mittra smatra da bi se umjesto napada na tumore trebala poticati njihova obnova i stabilizacija, prenosi portal EurekAlert.

Studija na pacijentima s glioblastomom

Glioblastom je izrazito agresivan karcinom mozga, s prosjekom preživljavanja pacijenata, od trenutka dijagnoze, od oko 15 mjeseci i unatoč spomenutim standardnim terapijama. U indijskoj studiji objavljenoj u časopisu BJC Reports, deset pacijenata primalo je tabletu koja sadrži resveratrol i bakar četiri puta dnevno prosječno 11,6 dana prije operacije. Druga skupina od deset pacijenata, s jednako agresivnim tumorima, nije primila tu terapiju i služila je kao kontrolna skupina.

Uzorci mozga uzeti tijekom kirurških zahvata podvrgnuti su opsežnim analizama - mikroskopiji, imunofluorescenciji, imunostainingu i analizi transkriptoma.

Ključna otkrića

U tretiranim uzorcima uočene su značajne promjene. Prosječne vrijednosti proteina Ki‑67, markera brzine rasta tumora, bile su gotovo za trećinu niže nego u netretiranim uzorcima. Biomarkeri devet karakteristika raka bili su prisutni u 57 posto manje stanica. Nadalje, razina šest imunoloških kontrolnih točaka smanjena je u prosjeku za 41 posto. Isto tako, tri markera matičnih stanica bila su 56 posto niža. Na koncu, pacijenti nisu imali značajnih nuspojava.

Ti rezultati upućuju na to da jednostavna, jeftina i netoksična nutraceutička tableta potencijalno ima moć izliječiti glioblastom, ističe Mittra.

Mehanizam djelovanja tablete

Mittra objašnjava da kombinacija resveratrola i bakra djeluje na slobodne fragmente kromatina (cfChPs), dijelove DNK koje oslobađaju umiruće stanice raka i time potiču maligno ponašanje preostalih stanica. U tkivu netretiranih tumora cfChPs-ova je bilo u velikim količinama. U tkivu tretiranih tumora cfChPs-ovi su gotovo odsutni, što upućuje na to da se mrtve stanice uklanjaju procesom apoptoze (prirodni mehanizam kojim tijelo uklanja oštećene, nepotrebne ili opasne stanice bez izazivanja upale), prije nego što oslobode cfChPs-ove.

Slobodni fragmenti kromatina, fragmenti DNK koje oslobađaju umiruće stanice raka, upale preživjele stanice raka. To čini bolest agresivnijom. Ako uklonite slobodni kromatin, što tablete s resveratrolom i bakrom čine, rak se umiruje, kaže Mittra.

Preispitivanje pristupa liječenju raka

Zanimljivo je da su tablete s resveratrolom i bakrom smanjile razinu imunoloških kontrolnih točaka. Inhibicija imunoloških kontrolnih točaka smatra se jednim od najznačajnijih pristupa suvremenog liječenja raka, no takvi lijekovi znaju biti skupi i imati nuspojave. Suprotno tome, nutraceutici su jednostavni, sigurni i jeftini.

Pokušavamo ubiti stanice raka već 2500 godina bez uspjeha. Možda je vrijeme da rak počnemo liječiti, a ne uništavati. Naravno, broj pacijenata u ovoj studiji prilično je malen. Međutim, rezultati su bili toliko upečatljivi da bih očekivao njihovo ponavljanje u većem uzorku. Vjerujem da bismo mogli biti na rubu transformacije načina na koji se rak liječi, zaključuje na kraju Mittra.