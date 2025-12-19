Vrijeme na Marsu prolazi nešto brže nego na Zemlji, no iako je ta razlika neprimjetna u svakodnevnom životu, presudna je za međugalaktičku koordinaciju. Znanstvenici iz Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST) u Sjedinjenim Američkim Državama izmjerili su da satovi na Marsu otkucavaju 477 mikrosekundi brže dnevno u usporedbi sa satovima na Zemlji.

Einsteinova teorija opće relativnosti kaže da masa utječe na vrijeme i objašnjava taj fenomen kao gravitacijsko rastezanje vremena. Primjerice, za vanjskog promatrača, satovi pogođeni relativno jakim gravitacijskim poljem otkucavaju sporije nego sat na njihovoj vlastitoj ruci. Suprotno tome, slabija gravitacija skraćuje trajanje svake sekunde.

Atomski satovi na GPS satelitima ilustriraju taj efekt, otkucavajući 38 mikrosekundi brže dnevno u odnosu na satove na površini Zemlje zbog slabije gravitacije i orbitalnog ubrzanja.

NIST-ovi fizičari Neil Ashby i Bijunath Patla razvili su precizan sustav mjerenja vremena za planet Mars, a istraživanje vezano za to objavljeno je u časopisu The Astronomical Journal. Tim je prethodno stvorio mjerni standard za Mjesec sličan Koordiniranom svjetskom vremenu (UTC), precizan na približno 100 pikosekundi dnevno. Na Mjesecu vrijeme prolazi 56 mikrosekundi brže nego na Zemlji, što odražava Mjesečevu masu i gravitacijske interakcije sa Suncem i Zemljom.

Problem triju tijela iznimno je složen. Sada imamo četvero: Sunce, Zemlju, Mjesec i Mars, kaže Patla u objavi na stranicama NIST-a, naglašavajući izazov koji je stajao pred znanstvenicima. Površinska gravitacija Marsa iznosi oko desetinu zemaljske, a njegova prosječna udaljenost od Sunca od 1,5 astronomskih jedinica smanjuje Sunčev gravitacijski utjecaj. Njegova znatno ekscentričnija putanja dodatno povećava fluktuacije, pa se dnevna razlika u vremenu mijenja za 266 mikrosekundi tijekom marsovske godine.

Marsovski dan traje 40 minuta dulje od zemaljskog, a marsovska godina traje 687 dana. Postizanje preciznog vremenskog okvira ključno je za buduće misije.

Možda će proći desetljeća prije nego površina Marsa bude prekrivena tragovima lutajućih rover-a, ali je sada korisno proučavati pitanja vezana uz uspostavu navigacijskih sustava na drugim planetima i mjesecima, rekao je Ashby.

Vrijeme je upravo pravo za Mjesec i Mars. Ovo je najbliže što smo bili ostvarenju znanstveno-fantastične vizije širenja kroz Sunčev sustav, dodaje na kraju Patla.